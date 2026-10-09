Görme engelli bir kedinin yağmuru hissettiği anlar herkesi duygulandırdı (video)
Pencerenin kenarında huzurla oturan kedi, dışarıdaki yağmuru izliyor gibi görünüyor. Ancak gözleri görmüyor. Yine de yağmurlu anları kendine has bir şekilde hissediyor: damlaların hafif sesini dinliyor, havadaki nemin kokusunu alıyor ve serin esintiyi duyumsuyor.
Bu manzarayı yansıtan video milyonlarca insanın dikkatini çekti. Birçoğuna basit ama derin bir gerçeği hatırlattı: Dünyanın güzelliğini hissetmek için sadece görmek yeterli değildir.
Bazen çevremizdeki mucizeleri fark etmek için sadece acele etmemek, seslere kulak vermek ve o anı tüm varlığımızla hissetmek yeterlidir.
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