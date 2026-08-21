Fransa’da ötanazi resmen yasallaştırıldı

·18·Dünya
Fransa’da ötanazi resmen yasallaştırıldı

Fransa’da tedavisi mümkün olmayan ağır hastalıklara sahip yetişkin hastalara yaşamlarını sonlandırırken tıbbi yardım alma hakkı tanıyan yasa resmen yürürlüğe girdi. Anayasa Konseyi, 14 Ağustos’ta belgeyi ülkenin Anayasası’na uygun buldu.

Yeni düzenleme, dayanılmaz acılara neden olan ağır ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklara sahip Fransa vatandaşları ile ülkede sürekli ikamet eden kişileri kapsıyor. Hastanın durumu özel bir komisyon tarafından değerlendirilecek ve nihai karar doktorun görüşü temelinde alınacak.

Olumlu kararın ardından hastanın en az iki gün beklemesi ve işlem günü kararını yeniden teyit etmesi gerekiyor. Hasta, sürecin herhangi bir aşamasında kararından vazgeçebilir. Ölümcül ilaç genellikle hasta tarafından alınırken fiziksel durumu buna izin vermiyorsa ilaç bir sağlık çalışanı tarafından uygulanabilecek.

Daha önce Fransa’da aktif ötanaziye izin verilmiyor, yalnızca yaşamı yapay olarak sürdüren tedavinin durdurulmasına ve ölüm öncesinde derin sedasyona izin veriliyordu. Artık ülke, ötanaziye veya tıbbi yardım yoluyla ölüme izin veren devletler arasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yasayı uzun süren demokratik tartışmaların sonucu olarak nitelendirdi. Ancak bazı tıbbi ve dini kuruluşlar, yasadaki güvencelerin savunmasız hastaları yeterince korumayabileceğini belirterek belgeyi eleştirdi.

Anayasa Konseyi yasayı yürürlükte bıraktı, ancak bazı hükümlere açıklık getirdi. Buna göre vicdani ret hakkı doktor ve hemşirelerin yanı sıra eczacılara ve bazı özel ve dini sağlık kuruluşlarına da tanındı.

FransaEmmanuel MacronAnayasa Konseyi
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Charos
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