Macron'un kaldığı otelin yakınında iki patlama meydana geldi

7 Temmuz sabahı Suriye'nin başkenti Şam'da art arda iki patlama meydana geldi. Olay, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konakladığı Four Seasons otelinin yakınında gerçekleşti.

Patlamalar sonucunda dört kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Macron'un konvoyu ise olaydan kısa bir süre önce otelden ayrılmıştı.

Bombalar iki noktaya yerleştirildi

AFP ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, patlayıcılardan biri bir çöp kutusuna yerleştirildi.

İkinci bombanın ise otel yakınında bırakılan bir aracın içine yerleştirildiği belirtiliyor.

Patlamaları kimin düzenlediği ve asıl hedefin kim olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dört kişi hayatını kaybetti

İlk bilgilere göre, iki patlama sonucunda:

dört kişi hayatını kaybetti;

18 kişi çeşitli derecelerde yaralandı.

Olay yerinde güvenlik güçleri ve acil sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Macron'un konvoyu daha önce ayrılmıştı

El Arabiya televizyonu muhabirinin aktardığına göre, Fransa Cumhurbaşkanı'nın konvoyu patlamadan kısa bir süre önce otelden ayrıldı.

Elysee Sarayı yetkilileri ise cumhurbaşkanının konvoyunda patlama seslerinin duyulmadığını bildirdi.

Macron şu anda cumhurbaşkanlığı sarayında bulunuyor ve burada Fransa ile Suriye liderleri arasında görüşmeler yapılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın tarihi ziyareti

Reuters ajansının belirttiğine göre Emmanuel Macron, Aralık 2024'te Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'yi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği üyesi ülke lideri oldu.

Ayrıca kendisi, 2009 yılından bu yana Suriye'ye giden ilk Fransa Cumhurbaşkanı olma özelliğini taşıyor.

Şam'daki patlamalar, Macron'un tarihi ziyareti sırasında gerçekleşti. Şimdi akıllardaki temel soru; olayın rastgele bir saldırı mı yoksa üst düzey heyetle bağlantılı mı olduğu.