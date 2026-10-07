Avrupa Parlamentosu'nda Trump'ın altın kaplama çıplak heykeli sergilendi

·6·Dünya
Avrupa Parlamentosu'nda Trump'ın altın kaplama çıplak heykeli sergilendi

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu binasında, ABD Başkanı Donald Trump'ı tasvir eden sıra dışı bir heykel sergilenmeye başlandı. Satirik eser, Trump'ı başka bir insanın omuzlarında otururken çıplak bir şekilde tasvir ediyor.

«Orange Plague» (Turuncu Veba) adını taşıyan bu eser, Danimarkalı heykeltıraş Jens Galschiøt tarafından yaratıldı. Sanatçı aynı zamanda «Adaletsizliğin Kralı» olarak da tanınıyor.

Yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki heykelin 23 ayar altınla kaplandığı belirtiliyor. Eserde Trump, elinde uzun bir golf sopasıyla tasvir edilmiş. Heykel, Avrupa Parlamentosu'nun iki binasını birbirine bağlayan yoğun bir alanda sergileniyor.

Heykelin Avrupa Parlamentosu'nda sergilenmesi girişimi, Danimarkalı Avrupa Parlamentosu Üyesi Per Clausen tarafından başlatıldı. Serginin 8 Ekim'e kadar devam etmesi planlanıyor.

Sanatçı, eserin siyasi bir hiciv olduğunu ve Trump'ın politikaları ile iklim değişikliğine yaklaşımına eleştirel bir gönderme yaptığını belirtti. Galschiøt, Trump'ı iklim kriziyle mücadelede bir engel olarak gördüğünü ifade etti.

Donald Trump henüz bu heykele ilişkin bir açıklama yapmadı. Eser daha önce Brezilya'daki BM İklim Konferansı da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası etkinliklerde sergilenmişti.

Donald TrumpJens GalschiøtAvrupa Parlamentosuİklim DeğişikliğiSiyasi Hiciv
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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