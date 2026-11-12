Kazakistan'da dolar dolu bavullar bulundu: İki büyük devlet şirketi yöneticisi gözaltına alındı

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki «Atlant-6» konut kompleksi yakınlarında içinde dolar banknotları bulunan bavullar bulundu. Bu olayın ardından ülkenin büyük devlet şirketleri olan «Samruk-Kazyna» ulusal refah fonu ve «Kazakistan Demir Yolları» şirketinin yöneticilerinin gözaltına alındığı açıklandı.

Sosyal medyada yayılan videolarda, çok miktarda dolar banknotunun yere saçılmış olduğu görülüyor. Haberlere göre paralar, Astana'nın Yesil bölgesindeki Kunayev Caddesi'nde bulunan konut kompleksinin yakınında bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bazı haberlerde bavulların binadaki dairelerden birinin penceresinden atıldığı iddia ediliyor. Ancak paraların nereden geldiği, miktarı ve kime ait olduğu henüz netleşmedi.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin açıklamasına göre, 11 Kasım'da yolsuzlukla mücadele servisi «Samruk-Kazyna» Yönetim Kurulu Başkanı Nurlan Jakupov ve «Kazakistan Demir Yolları» Yönetim Kurulu Başkanı Yeljas Otinşiyev ile diğer bazı şahısları gözaltına aldı. Şahıslar yolsuzluk suçu işlemekle şüpheleniliyor.

Kurum, olayın tüm yönlerini aydınlatmaya yönelik soruşturma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle başka detay verilmedi.

Daha önce basında Otinşiyev'in Astana'daki «Tanjir» lounge barında Ulusal Güvenlik Komitesi görevlileri tarafından gözaltına alındığına dair haberler yer almıştı. Bazı yayın organları kaynaklarına dayanarak, yöneticilerin rüşvet almaya çalışırken yakalandığını yazdı. Ancak resmi kurum, şüphenin içeriğini açıklamadı.

«Samruk-Kazyna» ulusal refah fonu, Kazakistan'ın petrol-gaz, ulaşım, enerji ve telekomünikasyon gibi büyük devlet varlıklarını yönetmektedir. Nurlan Jakupov, 2023 yılından bu yana fonun başkanlığını yürütüyordu.

Yeljas Otinşiyev ise Temmuz 2026'da «Kazakistan Demir Yolları» ulusal şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştı.

Bulunan paralar ile iki yöneticinin gözaltına alınması arasında bir bağlantı olduğu henüz resmi olarak doğrulanmadı.