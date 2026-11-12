Kazakistan'da dolar dolu bavullar bulundu: İki büyük devlet şirketi yöneticisi gözaltına alındı

1 dk okuma138
Kazakistan'da dolar dolu bavullar bulundu: İki büyük devlet şirketi yöneticisi gözaltına alındı

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki «Atlant-6» konut kompleksi yakınlarında içinde dolar banknotları bulunan bavullar bulundu. Bu olayın ardından ülkenin büyük devlet şirketleri olan «Samruk-Kazyna» ulusal refah fonu ve «Kazakistan Demir Yolları» şirketinin yöneticilerinin gözaltına alındığı açıklandı.

Sosyal medyada yayılan videolarda, çok miktarda dolar banknotunun yere saçılmış olduğu görülüyor. Haberlere göre paralar, Astana'nın Yesil bölgesindeki Kunayev Caddesi'nde bulunan konut kompleksinin yakınında bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bazı haberlerde bavulların binadaki dairelerden birinin penceresinden atıldığı iddia ediliyor. Ancak paraların nereden geldiği, miktarı ve kime ait olduğu henüz netleşmedi.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin açıklamasına göre, 11 Kasım'da yolsuzlukla mücadele servisi «Samruk-Kazyna» Yönetim Kurulu Başkanı Nurlan Jakupov ve «Kazakistan Demir Yolları» Yönetim Kurulu Başkanı Yeljas Otinşiyev ile diğer bazı şahısları gözaltına aldı. Şahıslar yolsuzluk suçu işlemekle şüpheleniliyor.

Kurum, olayın tüm yönlerini aydınlatmaya yönelik soruşturma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle başka detay verilmedi.

Daha önce basında Otinşiyev'in Astana'daki «Tanjir» lounge barında Ulusal Güvenlik Komitesi görevlileri tarafından gözaltına alındığına dair haberler yer almıştı. Bazı yayın organları kaynaklarına dayanarak, yöneticilerin rüşvet almaya çalışırken yakalandığını yazdı. Ancak resmi kurum, şüphenin içeriğini açıklamadı.

«Samruk-Kazyna» ulusal refah fonu, Kazakistan'ın petrol-gaz, ulaşım, enerji ve telekomünikasyon gibi büyük devlet varlıklarını yönetmektedir. Nurlan Jakupov, 2023 yılından bu yana fonun başkanlığını yürütüyordu.

Yeljas Otinşiyev ise Temmuz 2026'da «Kazakistan Demir Yolları» ulusal şirketinin yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştı.

Bulunan paralar ile iki yöneticinin gözaltına alınması arasında bir bağlantı olduğu henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Makaleyi beğendiniz mi?
Charos«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Dünya haberleri