Manchester United, Mauricio Pochettino ile anlaşmaya vardı: Detaylar belli oldu

Manchester Unitedkulübü, yeni teknik direktörünü atama konusunda belirleyici aşamaya girdi. Dünyaca ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre, Manchester ekibi, Arjantinli tanınmış uzman Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirme konusunda anlaşmayı tamamlamak üzere.

Sözlü anlaşma ve ABD Futbol Federasyonu ile görüşmeler

Bildirildiğine göre, Manchester United yönetimi Pochettino ve temsilcileriyle başarılı görüşmeler yaparak sözlü anlaşmaya vardı. Şu anda resmi kararın açıklanması için kulüp, ABD Futbol Federasyonu ile son görüşmeleri yürütüyor. Fabrizio Romano, merakla beklenen bu transferin resmileşmesine çok az kaldığını vurguladı.