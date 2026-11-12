Manchester United, Mauricio Pochettino ile anlaşmaya vardı: Detaylar belli oldu
Manchester Unitedkulübü, yeni teknik direktörünü atama konusunda belirleyici aşamaya girdi. Dünyaca ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre, Manchester ekibi, Arjantinli tanınmış uzman Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirme konusunda anlaşmayı tamamlamak üzere.
Sözlü anlaşma ve ABD Futbol Federasyonu ile görüşmeler
Bildirildiğine göre, Manchester United yönetimi Pochettino ve temsilcileriyle başarılı görüşmeler yaparak sözlü anlaşmaya vardı. Şu anda resmi kararın açıklanması için kulüp, ABD Futbol Federasyonu ile son görüşmeleri yürütüyor. Fabrizio Romano, merakla beklenen bu transferin resmileşmesine çok az kaldığını vurguladı.
Mauricio Pochettino'nun kariyeri ve mevcut durum
Bilgiler
Mevcut görevi
ABD Milli Takımı Teknik Direktörü
Manchester United ile durumu
Sözlü anlaşmaya varıldı, son aşamada
Haber kaynağı
Tanınmış muhabir Fabrizio Romano
Daha önce çalıştırdığı ünlü kulüpler
Tottenham, PSG, Chelsea
Deneyimli teknik adamın yeni meydan okuması
Hatırlatmak gerekirse, Mauricio Pochettino şu anda ABD Milli Takımı'nı yönetiyor. Arjantinli teknik adam, kariyeri boyunca Avrupa'nın birçok üst düzey kulübünde, özellikle Tottenham, PSG ve Chelsea'de önemli bir deneyim kazandı. Görüşmeler başarıyla sonuçlanırsa, kariyerine İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın başında devam edecek.
Sizce, Mauricio Pochettino, Manchester United'ın oyununu kökten değiştirip takımı zirveye taşıyabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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