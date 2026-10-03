Güllü'nün kızının annesini pencereden ittiği iddia edildi

·5·Dünya
Güllü'nün kızının annesini pencereden ittiği iddia edildi

Türk şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili dava sürecinde yeni detaylar ortaya çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, mahkemede şarkıcının pencereden düşmesiyle ilgili olay hakkında ifade verdi. Savcı ise Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

“Güllü” adıyla tanınan 52 yaşındaki Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin altıncı katından düşerek hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklu bulunuyor. Mahkemede suçsuz olduğunu beyan etti.

Gülter, olay sırasında arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte olduğunu söyledi. Annesinin odaya girdiğini, ardından arkası dönükken yüksek bir ses duyduğunu belirtti. Gülter, annesinin düştüğünü görmediğini iddia etti.

Ancak Sultan Nur Ulu mahkemede farklı bir ifade verdi. Gülter'in annesini pencere tarafından aşağı ittiğini gördüğünü iddia etti. İfadesine göre, olaydan sonra Gülter ona acele etmesini söyledi.

Tanık, ayrıca olayla ilgili başlangıçta farklı bilgiler verdiğini, sonrasında ise korktuğu için böyle yaptığını belirtti. Gülter ise arkadaşının baskı altında ifade verdiğini savundu.

Dava sürecinde başka tanıklar da olayla ilgili bilgi verdi. Özellikle bazı ifadelerde, Tuğyan'ın annesiyle olan ilişkisi ve olaydan önce söyledikleri hakkında iddialar öne sürüldü. Bu bilgiler mahkemede incelenen deliller arasında yer alıyor.

Savcı, Tuğyan Ülkem Gülter'i “yakın akrabayı kasten ve planlayarak öldürmek” ile suçlayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 9 Ekim'e ertelendi.

Şu anda Güllü'nün ölümüyle ilgili yargı süreci devam etmekte olup mahkemenin nihai kararı henüz verilmemiştir.

GüllüTuğyan Ülkem GülterSultan Nur UluYalovaÇınarcık
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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