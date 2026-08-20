Almanya'da Ukraynalı askerler eğitim merkezlerini terk ediyor

·5·Dünya
Almanya'da Ukraynalı askerler eğitim merkezlerini terk ediyor

Die Zeit'ın bildirdiğine göre, Almanya'da askerî eğitim gören bazı Ukraynalı askerler izinsiz olarak eğitim merkezlerini terk etti ve birliklerine dönmedi.

Verilere göre, bu tür vakaların sayısı Alman makamlarının doğruladığından daha fazla olabilir.

Saksonya-Anhalt'ta yaklaşık 80 vaka

Die Zeit'ın verilerine göre, yalnızca Saksonya-Anhalt eyaletinde yaklaşık 80 Ukraynalı asker eğitim merkezini izinsiz terk etti.

Yayın, Almanya genelinde bu tür vakalara karışan askerlerin sayısının yüzlerle ifade edilebileceğini yazıyor.

Almanya'da yaklaşık 29 bin Ukraynalı asker eğitim aldı

2022'den bu yana Almanya'da Ukraynalı askerler için kapsamlı eğitim programları yürütülüyor.

Gösterge

Bilgi

Eğitim alan askerler

Yaklaşık 29 bin

Eğitim tesisleri

Yaklaşık 60

Kaydedilen vakalar

Almanya genelinde yüzlerce olabilir

Saksonya-Anhalt'ta

Yaklaşık 80

Almanya Savunma Bakanlığı, askerlerin eğitim merkezlerini izinsiz terk ettiğine dair vakaların bulunduğunu doğruladı. Ancak ülke genelinde bu vakalara ilişkin ortak bir istatistik tutulmadığı belirtildi.

Bazı askerler Almanya'da kalabilir

Die Zeit, eğitim merkezlerini terk eden bazı Ukraynalı askerlerin Almanya'da kalmaya çalışabileceğini belirtiyor.

Bunlar arasında sığınma başvurusunda bulunma seçeneğini değerlendirenler de olabilir. Ancak Almanya'da koruma statüsü alabilmek için başvuru sahibinin ülkesine dönmesi hâlinde zulüm veya ciddi bir tehditle karşılaşacağını kanıtlaması gerekiyor.

Durum Ukrayna için de ciddi bir sorun

Ukraynalı askerlerin Almanya'daki eğitim sürecini izinsiz terk etmesi, yalnızca Almanya'daki eğitim programları için değil, Ukrayna ordusu için de sorun oluşturabilir.

Özellikle Almanya'da askerî uzmanların yetiştirilmesine büyük kaynak ayrılan bir ortamda, eğitim sürecini tamamlamadan birliklerine dönmeme vakaları programın etkinliği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

AlmanyaUkraynaDie Zeit
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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