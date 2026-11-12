2-0'lık üstünlük nasıl kaybedildi? Abbos Fayzullayev mağlubiyetin nedenlerini açıkladı

Fayzullayev, oyunun taraftarlar için ilginç ve tempolu geçtiğini ancak maçın son anlarındaki hataların nihai sonucu olumsuz etkilediğini belirtti.

Taşkent'teki Paxtakor Stadyumu'nda Rusya milli takımına karşı oynanan ve 2-0'lık üstünlüğün kaybedilmesiyle sonuçlanan hazırlık maçının ardından, temsilcilerimizin orta saha oyuncusu Abbos Fayzullayev gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takımın yaptığı hataları ve mağlubiyetin nedenlerini açıkça kabul etti.

«İlginç bir maç oldu. Sanırım taraftarlar da beğendi. Ancak 70. dakikadan sonra oyunumuzda bir değişim oldu ve bu bize pahalıya patladı. Milli takım kampına birçok yeni oyuncu katıldı. Hazırlık maçında sonuç önemli değil. Bu tür maçlar sayesinde birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Hâlâ üzerinde çalışmamız gereken çok şey var», dedi orta saha oyuncusu.

Futbolcunun yorumları Ana fikirler ve sonuçlar Kırılma noktası 70. dakikadan sonra oyunda gözlemlenen değişimler Savunma ve taktik Savunmaya daha fazla odaklanılması rakibe fırsat yarattı Takım sorumluluğu Mağlubiyette tek bir kişiyi suçlayamayız, bu bir takım mağlubiyetidir Hazırlık maçının faydası Yeni oyuncuların katılımı ve birbirini anlama adına önemli bir deneyim

«Savunmaya daha fazla odaklanmamızı rakip değerlendirdi»

Hücum ağırlıklı oyun başladığında konuk ekibin fırsat bulamadığını, ancak daha sonra savunmaya çekilmenin hata olduğunu orta saha oyuncusu özellikle vurguladı.

«Sanırım savunmaya daha fazla odaklanmamızı rakip değerlendirdi. Birinci ve ikinci yarının başında ataklarımızı artırdık. Böyle bir durumda konuk ekibin gol atacak pozisyonu yoktu. Her ne olursa olsun kendi hatalarımız yüzünden kaybettik. Mağlubiyette tek bir kişiyi suçlayamayız. Takım halinde savunduk. Mağlubiyetten çıkarılacak yeterince dersimiz var», diye ekledi Abbos Fayzullayev.

Sizce, Abbos Fayzullayev'in belirttiği gibi, bu tür hazırlık maçlarındaki hatalar gelecekteki resmi maçlarda olumlu sonuçlar almak için nasıl yardımcı olur? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!