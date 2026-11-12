2-0'lık üstünlük nasıl kaybedildi? Abbos Fayzullayev mağlubiyetin nedenlerini açıkladı

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2-0'lık üstünlük nasıl kaybedildi? Abbos Fayzullayev mağlubiyetin nedenlerini açıkladı

Taşkent'teki Paxtakor Stadyumu'nda Rusya milli takımına karşı oynanan ve 2-0'lık üstünlüğün kaybedilmesiyle sonuçlanan hazırlık maçının ardından, temsilcilerimizin orta saha oyuncusu Abbos Fayzullayev gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takımın yaptığı hataları ve mağlubiyetin nedenlerini açıkça kabul etti.

«70. dakikadan sonraki değişiklik bize pahalıya patladı»

Fayzullayev, oyunun taraftarlar için ilginç ve tempolu geçtiğini ancak maçın son anlarındaki hataların nihai sonucu olumsuz etkilediğini belirtti.

«İlginç bir maç oldu. Sanırım taraftarlar da beğendi. Ancak 70. dakikadan sonra oyunumuzda bir değişim oldu ve bu bize pahalıya patladı. Milli takım kampına birçok yeni oyuncu katıldı. Hazırlık maçında sonuç önemli değil. Bu tür maçlar sayesinde birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Hâlâ üzerinde çalışmamız gereken çok şey var», dedi orta saha oyuncusu.

Futbolcunun yorumları

Ana fikirler ve sonuçlar

Kırılma noktası

70. dakikadan sonra oyunda gözlemlenen değişimler

Savunma ve taktik

Savunmaya daha fazla odaklanılması rakibe fırsat yarattı

Takım sorumluluğu

Mağlubiyette tek bir kişiyi suçlayamayız, bu bir takım mağlubiyetidir

Hazırlık maçının faydası

Yeni oyuncuların katılımı ve birbirini anlama adına önemli bir deneyim

«Savunmaya daha fazla odaklanmamızı rakip değerlendirdi»

Hücum ağırlıklı oyun başladığında konuk ekibin fırsat bulamadığını, ancak daha sonra savunmaya çekilmenin hata olduğunu orta saha oyuncusu özellikle vurguladı.

  • «Sanırım savunmaya daha fazla odaklanmamızı rakip değerlendirdi. Birinci ve ikinci yarının başında ataklarımızı artırdık. Böyle bir durumda konuk ekibin gol atacak pozisyonu yoktu. Her ne olursa olsun kendi hatalarımız yüzünden kaybettik. Mağlubiyette tek bir kişiyi suçlayamayız. Takım halinde savunduk. Mağlubiyetten çıkarılacak yeterince dersimiz var», diye ekledi Abbos Fayzullayev.

Sizce, Abbos Fayzullayev'in belirttiği gibi, bu tür hazırlık maçlarındaki hatalar gelecekteki resmi maçlarda olumlu sonuçlar almak için nasıl yardımcı olur? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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