İki kolunu ve görme yetisini kaybeden asker hayata yeniden uyum sağlıyor

Rusya'nın drone saldırısı sonucu Ukraynalı asker Aleksandr Pilipets iki kolunu ve görme yetisini kaybetti. Yüzünden de ağır yaralar aldı. Bir buçuk aydan fazla yapay komada kalan Aleksandr, uzun sürecek bir iyileşme sürecine başladı. Şu anda eşi ve çocuklarının desteğiyle bağımsız bir hayata dönmeyi öğreniyor. Bu konu, Radio Liberty'nin Ukrayna servisi tarafından haberleştirildi.

Olay, 17 Ekim 2025 tarihinde Donetsk bölgesinde meydana geldi. Aleksandr, silah arkadaşıyla araçta ilerlerken araçlarına bir FPV drone saldırısı düzenlendi. Askerin eşi İrina, acı haberi ertesi gün aldı ve hemen eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Aleksandr'ın yaraları oldukça ağırdı. Yüzündeki kemik ve yumuşak dokuların büyük bir kısmı hasar görmüş, iki gözü de görme yetisini kaybetmişti. Kolları da ağır yaralanmıştı: sol eli bileğinden kopmuş, sağ elinde ise birkaç parmağı kalmış olmasına rağmen bunları kullanması mümkün değildi.

Doktorlar hayatını kurtarmak için birçok kez cerrahi müdahalede bulundu. Aleksandr bir buçuk ay yapay komada kaldı. Bu süreçte eşi İrina sürekli yanında oldu, her gün onunla konuştu ve kendini hatırlattı.

Şu anda Aleksandr günlük hayattaki basit hareketleri yeniden öğreniyor. Kendi başına giyinmeyi, yıkanmayı, dişlerini fırçalamayı ve özel bir program yardımıyla telefon kullanmayı öğreniyor. Sesli komut teknolojileri; arama yapmasına, mesajları yanıtlamasına ve internette bilgi bulmasına yardımcı oluyor.

Eşi de eşine eşlik etmeyi ve günlük yaşamında ona yardımcı olma becerilerini öğreniyor. Aile üyeleri için rehabilitasyon süreci kolay geçmiyor. Ancak birlikte yeni bir hayata uyum sağlamaya çalışıyorlar.

Aleksandr'ın iyileşme süreci devam ediyor. Protezlere, ileri tıbbi tedavilere ve rehabilitasyona ihtiyacı var. Buna rağmen, eşi ve çocuklarının yanında hayatını yeniden kurmak için mücadele ediyor.