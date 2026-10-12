Kızını kaybeden kadın 800 yetim kıza anne oldu

Hintli Doktor Sarojini Agarwal, yaklaşık 40 yıl önce Lucknow şehrinde sekiz yaşındaki kızı Manisha'yı bir trafik kazasında kaybetti. Evladının ölümüyle derin bir acı yaşayan kadın, zamanla anne sevgisine muhtaç diğer kızlara yardım etmeye karar verdi.

Yazdığı hikaye, şiir ve romanlardan elde ettiği tüm geliri yetim kızlar için bir sığınak kurmaya harcadı. 1985 yılında üç odalı evinde Manisha Mandir adında bir merkez açtı. Buraya ilk etapta annesini kaybetmiş, engelli ve zor durumda olan kızlar kabul edildi. Daha sonra sokakta kalan, terk edilmiş ve genelevlerden kurtarılan kızlar da sığınakta yer buldu.

Sarojini, kızların eğitim almasına özel bir önem veriyor. Merkezde kütüphane, bilgisayar odası, el sanatları atölyeleri ve spor alanları bulunuyor. Yetiştirdiği öğrenciler arasında bankacılar, öğretmenler ve okul müdürleri var.

1985 yılından bu yana kadın, yaklaşık 800 yetim kıza kol kanat gerdi. Birçoğu yetişkin olduktan sonra diğer kızlara yardım etmek için merkeze geri dönüyor.

İlerlemiş yaşına rağmen Sarojini, terk edilmiş çocuklara yardım etmeye devam ediyor. Her yetim kızda kendi kızı Manisha'yı gördüğünü ve bu sayede onun hatırasını yaşatmaya çalıştığını söylüyor.