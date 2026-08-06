13 Yıl Kör Yaşayan Kadın, Beklenmedik Olayın Ardından Yeniden Görmeye Başladı

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde yaşayan Lisa Reid, 11 yaşındayken beyin tümörü nedeniyle görme yetisini kaybetmişti. Tümörün görme sinirlerine baskı yapması nedeniyle yaklaşık 13 yıl boyunca kör olarak yaşadı.

Ancak 2000 yılının kasım ayında beklenmedik bir olay yaşandı. Lisa, rehber köpeğini sevmek için eğildiği sırada dengesini kaybederek başını sehpanın kenarına sertçe çarptı. Ertesi gün uyandığında görme yetisinin yaklaşık yüzde 80 oranında geri geldiği anlaşıldı.

Doktorlar bu durumun kesin nedenini açıklayamadı. Uzmanlara göre güçlü darbe, görme sinirine baskı yapan tümörün veya yakındaki dokuların konumunu değiştirmiş olabilir. Bu değişikliğin sinir işlevlerinin kısmen iyileşmesine yol açmış olması mümkün.

Bu olay, tıpta çok nadir görülen ve hâlâ tam olarak açıklanamayan sıra dışı vakalardan biri olarak anılıyor.