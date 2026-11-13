Lama ve köpeğiyle okula giden çocuk: İnterneti hayrete düşüren okul yolculuğu nasıl geçiyor?

1 dk okuma66
Lama ve köpeğiyle okula giden çocuk: İnterneti hayrete düşüren okul yolculuğu nasıl geçiyor?

Dünyanın farklı köşelerinde çocukların okula gitme yolları birbirinden farklı ve ilginç olaylarla doludur. Ekvador'da yaşayan küçük bir öğrenci ise her gün okuluna gitmek için oldukça sıra dışı ve şaşırtıcı bir yöntem seçmiş; o her gün okula lama üzerinde gidiyor.

Bir saatlik mesafe ve sadık dört ayaklı dost

Çocuğun ailesinden alınan bilgilere göre, evden okula yürüyerek gitmek yaklaşık bir saat sürüyor. Bu nedenle uzun mesafeyi daha kolay aşmak amacıyla lama üzerinde gitmeye karar vermiş. Üstelik kahramanımız lama binmeyi henüz beş yaşındayken öğrenmiş.

İşin en ilginç yanı, bu yolculukta ona her zaman sadık köpeği eşlik ediyor — köpek yol boyunca lamanın yanında koşarak sahibini koruyor ve neşelendiriyor.

Yolculuğun temel detayları

Bilgiler

Konum

Ekvador, Güney Amerika

Okula gidiş süresi

Yürüyerek yaklaşık 1 saatlik mesafe

Ulaşım aracı

Binek lama

Eşlik eden canlı

Yanında koşan sadık köpek

Lama nasıl bir hayvandır?

Lama, Güney Amerika'da yaşayan, deveye çok benzeyen, uzun boyunlu ve kalın yünlü bir hayvandır. Deve ailesine mensup olsa da diğer türlerinden farklı olarak hörgücü yoktur. Bu canlılar dağlık ve engebeli bölgelerde ağır yük taşımak ve uzun mesafeler yürümek için oldukça uyumludur.

Doğanın kucağında, hayvanlarla dostluk içinde hayatın tadını çıkaran bu çocuğun günlük yolculuğu, birçok insana sıcak bir tebessüm ve neşe katıyor.

Sizce okula gitmenin bu sıra dışı ve doğayla iç içe yöntemi, çocuklarda sorumluluk ve hayvan sevgisi oluşturmada ne kadar önemli? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!

Makaleyi beğendiniz mi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
Zamin'i takip edin:Telegram kanalıGoogle'da takip et

Abonelikle reklam yok

Zamin Premium — aylık 4 900 UZS

Yorumlar0

İlanlar

İş birliği
  1. Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
    Teknoloji
    Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
  2. Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
    Teknoloji
    Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
  3. Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
    Spor
    Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
  4. Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
    Otomobil
    Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
  5. Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
    Toplum
    Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
  6. Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
    Yaşam
    Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

İlgili haberler

En çok okunan Dünya haberleri