Kolombiya'da bir köpek sahibini soyguncudan korudu

·2·Dünya
Kolombiya'da bir köpek sahibini soyguncudan korudu

Kolombiya'nın Bogota şehrinde motosikletli iki soyguncu, sokakta yürüyen bir adamı soymaya çalıştı. Ancak kurbanın köpeği saldırıya müdahale ederek suçluların planını bozdu. Bu haber Infobae tarafından duyuruldu.

Olayın 9 Eylül'de Primero-de-Mayo bölgesinde meydana geldiği belirtiliyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki kişinin motosikletle geldiği ve birinin araçtan inerek adama yaklaştığı görülüyor. Soyguncu, bıçakla tehdit ederek adamın cep telefonunu istedi.

Tam o sırada, kurbanın biraz önünde yürüyen köpeği geri dönerek soyguncunun üzerine atıldı. Videoda hayvanın şüpheliyi ısırdığı ve onu geri çekilmeye zorladığı görülüyor.

Köpeğin müdahalesinden sonra soyguncu, ortağının beklediği motosiklete doğru koştu. İki şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay anını gösteren video sosyal medyada yayıldı ve kullanıcılar tarafından geniş çapta tartışıldı.

İki kişi motosikletle sokaktaki bir yayaya saldırıyor.
BogotaMotosikletli SoyguncularKöpek MüdahalesiInfobaeKolombiya
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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