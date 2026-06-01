Şili'de komik olay: Hizmet köpeği koramiral'i 'kontrol etti'

·772·Dünya
Şili'de komik olay: Hizmet köpeği koramiral'i 'kontrol etti'

Şili Deniz Kuvvetleri'nin köpek eğitmenleri mezuniyet töreninde beklenmedik ve komik bir olay yaşandı. Narkotik madde tespiti için eğitilmiş bir hizmet köpeği, tören sırasında aniden koramiralin pantolon cebini ısırdı.

Resmi tören sırasında gerçekleşen olay çevredeki şaşkınlığa neden oldu. Olay anı videoya kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayılarak kullanıcılar arasında çeşitli tartışmalara yol açtı.

Bazı kullanıcılar durumu şaka olarak değerlendirirken, diğerleri köpeğin bu hareketinin ne anlama gelebileceğine dair çeşitli tahminlerde bulundu.

Olayın ardından Şili Deniz Kuvvetleri resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, durumun köpeğin henüz genç olması, karakteri ve tören sırasındaki yüksek heyecanıyla ilgili olduğu, herhangi bir gizli anlam taşımadığı belirtildi.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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