San Francisco'da Waymo robotaksilerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Alphabet holdingine ait Waymo şirketi, San Francisco'daki robotaksi hizmetini kısa bir aranın ardından yeniden başlattı. Şehirde meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintisi nedeniyle sürücüsüz araçlar, güvenlik gerekçesiyle bir saatliğine durdurulmuştu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, elektrik kesintisi PG&E şirketinin yaklaşık 7 bin müşterisini etkiledi. Waymo temsilcileri, sosyal medya aracılığıyla kullanıcıları hizmetin geçici olarak durdurulduğu ve otoyol güzergahlarının kapatıldığı konusunda uyardı. Şirket, durumu kontrol altına almak ve yerel koşullara uyum sağlamak için bu önlemleri almak zorunda kaldığını belirtti.

Güvenlik önlemleri ve teknik nedenler

Waymo sözcüsüne göre, hizmeti durdurma kararı, elektrik kesintisinin boyutunu değerlendirmek ve yerel yetkililerle koordinasyon sağlamak amacıyla alındı. Robotaksiler, trafik ışıklarının çalışmadığı ve sokaklarda düzensizliğin yaşandığı durumlarda riski azaltmak için geçici olarak trafikten çekildi.

Belirtmek gerekir ki, bu Waymo araçlarıyla ilgili ilk olay değil. Daha önce Aralık ayındaki elektrik kesintilerinde de birkaç robotaksi sokaklarda mahsur kalmıştı. Ayrıca, 4 Temmuz'da Golden Gate Köprüsü'ndeki kutlamalar sırasında da benzer bir durum trafik akışını zorlaştırmıştı.

Düzenleme konuları

Bu olayın ardından San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie, otonom araçları düzenleyen eyalet yasalarının sıkılaştırılması çağrısında bulundu. Belediye başkanına göre, planlı veya beklenmedik acil durumlarda sürücüsüz araçların nasıl hareket edeceğine dair daha net ve katı kuralların oluşturulması gerekiyor.

Şu anda Waymo hizmeti tamamen geri yüklendi ve araçlar normal modda müşterilere hizmet vermeye devam ediyor. Ancak teknoloji devleri için şehir altyapısındaki kesintiler hala ciddi bir sınav olmaya devam ediyor. Bu tür durumlar, sürücüsüz ulaşım teknolojilerini yeni öğrenen ülkeler için altyapı istikrarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.