2-0'lık üstünlük neden kaybedildi? Eski futbolcu mağlubiyetin nedenlerini açıkladı

Özbekistan milli takımı, Rusya ile oynadığı hazırlık maçında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-3 mağlup ayrıldı. Sadece on dakika içinde yenen üç gol taraftarları şaşkına çevirdi. En önemlisi, ilk yarıda düzenli ve güven veren bir oyun sergileyen takım, devre arasından sonra neden bu kadar değişti?

Milli takımımızın eski futbolcusu, günümüzde altyapı antrenörü olarak görev yapan Şahboz Erkinov, Rusya ile oynanan maç hakkındaki görüşlerini paylaştı. Mağlubiyetin nedenleri, Fabio Cannavaro'nun oyuncu değişiklikleri, Abdukodir Husanov'un yokluğu ve milli takımımızdaki olumlu değişimler üzerinde durdu.

İlk yarıdaki Özbekistan ve ikinci yarıdaki Özbekistan — iki farklı takım

Erkinov'a göre, milli takımımız maçın ilk ve ikinci devrelerinde birbirinden tamamen farklı bir futbol sergiledi.

Erkinov, ilk yarıda futbolcuların sıkı bir yerleşimle düzenli hareket ettiğini belirtti. Takım presi iyi işledi, hücumlarda da aktiflik göze çarptı. Ancak devre arasından sonra durum keskin bir şekilde değişti.

«İki farklı izlenim bıraktı. İlk yarıda bambaşka bir takım, ikinci yarıda ise tamamen başka bir takım vardı. İlk devrede oldukça sıkı bir yerleşimle düzenli bir oyun sergiliyorduk. Devre arasından sonra ise bireysel hatalar çok arttı», — dedi uzman isim.

Erkinov'a göre, 2-0'lık skorun getirdiği üstünlük futbolcuların biraz gevşemesine neden olmuş olabilir. Ancak mağlubiyeti sadece bu faktörle açıklamadı.

Ayrıca Rusya milli takımının ikinci yarıdaki performansını da özellikle takdir etti. Rakip, devre arasından sonra oyun temposunu artırdı ve uzun paslarla savunma arkasındaki boş alanları etkili bir şekilde kullanmaya başladı.

Cannavaro'nun oyuncu değişiklikleri işe yaradı mı?

Maçtan sonra taraftarlar ve futbol uzmanları arasında en çok tartışılan konulardan biri, Fabio Cannavaro'nun yedek kulübesinden sahaya sürdüğü oyuncular oldu.

Çünkü tam da ikinci yarıdaki değişikliklerden sonra milli takımımız önceki oyun temposunu kaybetti ve rakibin baskısına dayanamadı.

Şahboz Erkinov da yedekten giren oyuncuların beklenen seviyede oyuna katkı sağlayamadığını kabul etti. Ancak bu durumu sadece teknik direktörün hatası olarak görmenin doğru olmadığını vurguladı.

«Oyuna adapte olamadılar, bu kesin. İkinci yarıda giren futbolcular oyunu mahvetti diyemem. Ama Cannavaro da onları denemeli, değil mi? Nerede görecek? Böyle maçlarda yeni oyuncuları görmezse, nerede ve kiminle görecek?», — dedi.

Uzmana göre, yedekten giren oyuncuların ilk yarıdaki oyun ritmini en azından korumaları gerekiyordu. Ancak bu görevi yerine getiremediler.

Bununla birlikte, Rusya milli takımı yedekten giren oyuncularla oyununu daha da güçlendirdi. Bu durum, iki takım arasındaki farkı daha net bir şekilde ortaya koydu.

Erkinov hangi futbolcuların performansını özellikle övdü?

Eski futbolcuya, milli takımımızda kimlerin onda en iyi izlenimi bıraktığı da soruldu.

Erkinov, Cahongir Orozov'un performansını olumlu değerlendirdi. Ayrıca, Eldor Şomurodov'u kendi seviyesinde oynayan bir futbolcu olarak nitelendirdi.

Doston Hamdamov da uzmanın beğenisini kazandı. Kaleci Nazarov ise bir pozisyonda savunmacıyla anlaşmazlık yaşamasına rağmen, birkaç tehlikeli şutu kurtardı.

«Cahongir Orozov kötü oynamadı. Eldor her zamanki gibi kendi seviyesinde. Helal olsun. Doston Hamdamov da hoşuma gitti. Nazarov topa çıkarken savunmacıyla bir anlaşmazlık oldu. O pozisyonu saymazsak, kaleci de 2-3 pozisyonda iyi kurtarışlar yaptı. Ayaklarıyla hücumları iyi başlattı», — dedi Erkinov.

Ona göre, kalecinin ayaklarıyla topu oyuna sokmadaki becerisi de ayrıca takdire şayan.

«Abdukodir Husanov olsaydı, böyle durumlar yaşanmazdı»

Rusya maçında Abdukodir Husanov'un sahada olmaması da tartışmalara yol açtı. Özellikle rakip forvetlerin savunmacılarla sık sık karşı karşıya kalması dikkat çekti.

Şahboz Erkinov'a göre, Husanov'un yokluğu milli takımımızın savunmasını çok olumsuz etkiledi.

«Abdukodir'in yokluğu çok büyük etki yarattı. Abdukodir olsaydı, karşı karşıya pozisyonlar olmazdı. Çünkü hızı var, mesafe ayarlamasını da biliyor. Husanov olsaydı bu kadar kolay karşı karşıya kalamazlardı», — dedi eski futbolcu.

Gerçekten de modern futbolda savunmacının hızı, rakip forveti zamanında durdurması ve savunma arkasındaki alanı kontrol etmesi çok önemlidir. Erkinov'a göre Husanov, tam da bu özellikleri nedeniyle milli takımımız için büyük önem taşıyor.

Cannavaro'nun «imzası» görülüyor mu?

Mağlubiyete rağmen Erkinov, milli takımımızın oyununda teknik direktör Fabio Cannavaro'nun çalışma tarzının hissedildiğini belirtti.

Ona göre futbolcular daha hücumcu ve agresif oynamaya, savunmada sıkı bir yerleşimle hücumları başlatmaya çalışıyor.

Ancak uzman, Cannavaro'nun en önemli hizmetlerinden birinin genç futbolculara şans vermesi olduğunu vurguladı.

«Fabio'nun bir yönü fayda sağlıyor; o, genç ve henüz keşfedilmemiş futbolcuları da çağırıp korkmadan deniyor. Belki yerel antrenörler bunu yapmaya korkarlardı. Cannavaro ise kadroyu gençleştirmeye, rotasyon yapmaya korkmadan el atıyor. Şunu net söyleyebilirim ki, bunu başarıyor», — dedi Erkinov.

Yani eski futbolcu, sonuçtan bağımsız olarak milli takımda yeni oyuncuların test edilmesi ve kadronun yenilenmesi sürecini olumlu değerlendiriyor.

«Rusya'dan hiçbir eksiğimiz yok»: Mağlubiyet sonrası önemli sonuç

Şahboz Erkinov, Rusya maçından çıkarılması gereken en önemli dersin son düdüğe kadar mücadele etmek olduğunu belirtti.

Ona göre 2-0 önde olmak, galibiyetin garantisi değildir. Hazırlık maçında bile son dakikaya kadar tüm güçle oynamak gerektiğini Rus futbolcular pratikte gösterdiler.

Bununla birlikte, eski futbolcu bu mağlubiyeti Özbekistan futbolunun Rusya'dan geride olduğunun bir kanıtı olarak görmüyor.

«Kişisel fikrim, bugün seviye olarak Rusya futboluyla eşitlendiğimizi düşünüyorum. Milli takım örneğinde onlardan hiçbir eksiğimiz yok. Çünkü bizde de futbol gelişti», — dedi Erkinov.

Ona göre, Rusya milli takımının ve iç liginin son yıllarda uluslararası müsabakalardan men edilmesi de etkili oluyor. Bu durum, futbolcuların gelişimi ve rekabet ortamı üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

Mağlubiyetten nasıl bir ders çıkarılmalı?

Rusya ile oynanan maç milli takımımız için ciddi bir uyarı oldu. İlk yarıda sergilenen düzenli futbol, takım presi ve hücumdaki aktiflik, takımımızda belirli bir gelişim olduğunu gösterdi. Ancak ikinci yarıdaki keskin düşüş, çözülmesi gereken daha çok sorun olduğunu ortaya koydu.

Özellikle yedekten giren oyuncuların oyun temposunu koruması, savunmadaki uyum ve skor avantajındayken bile dikkati kaybetmemek çok önemli.

Belki de bu maçın en büyük dersi şuydu: Güçlü bir takım sadece iyi bir ilk 11'den ibaret değildir. Sahaya kim girerse girsin, aynı oyun disiplinini koruyabilmelidir.

Özbekistan milli takımı 2-0'lık üstünlüğü kaybetti. Ancak bu mağlubiyetten doğru dersler çıkarılırsa, gelecek maçlar için önemli bir tecrübeye dönüşebilir.

Sizce Fabio Cannavaro yönetimindeki milli takımımızın gelecekteki resmi maçlarda bu tür hataları tekrarlamaması için neleri değiştirmesi gerekiyor? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!