Vogue World San Francisco'ya taşınıyor: teknoloji dünyası modanın zirvesinde

·47·Teknoloji
Vogue World San Francisco'ya taşınıyor: teknoloji dünyası modanın zirvesinde

Ünlü Vogue dergisi, büyük Vogue World etkinliğini gelecek yıl San Francisco'da düzenleyeceğini açıkladı. Bu karar, teknoloji milyarderleri ve Silicon Valley liderlerinin modern moda dünyasının başlıca figürleri hâline geldiğinin bir başka açık göstergesi olarak değerlendiriliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Derginin genel yayın yönetmeni Anna Wintour'un açıklamasına göre Vogue, her zaman şehirleri onurlandırmayı amaçladı ve San Francisco kendine özgü bir merkez olarak öne çıkıyor. Wintour'a göre bu şehir, farklı toplulukların uyum içinde yaşadığı, sanatı ve yaratıcılığı seven, değişimden korkmayan bir yer. Ayrıca şehrin inovasyon geçmişi ve kendi değerlerini koruma kararlılığı da özellikle vurgulandı.

Moda ve teknolojinin kesişimi

ixbt.com'a göre bu duyuru beklenmedik değil. Daha önce Anna Wintour'un San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie ile görüştüğüne dair söylentiler yayılmıştı. Wintour son bir yılda teknoloji dünyasının en güçlü temsilcileriyle yakınlaşmaya devam etti. Bu yılki Met Gala'da Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve eşi Lauren Sanchez ana sponsorlar arasında yer aldı.

Etkinlikte Google'ın kurucularından Sergey Brin ve Meta yöneticisi Mark Zuckerberg de görüldü. OpenAI, Meta ve Snap şirketleri ise ayrı ayrı 350 bin dolar karşılığında masa satın aldı. Daha önce Apple ve TikTok gibi markalar da etkinliğe katılmış olsa da bu yılki teknoloji sektörünün yoğun katılımı nedeniyle Met Gala bazı kaynaklarda haklı olarak «teknoloji galası» diye anıldı.

Milyarderlerin kültürel kabulü

Vogue geçen yıl Amazon'un kurucusunun eşi Lauren Sanchez'i derginin kapağına taşımıştı. Moda dünyası bunu yalnızca Sanchez'in kişisel başarısı olarak değil, tüm teknoloji elitlerinin kültürel düzeyde resmen tanınması olarak değerlendirdi. Bezos ve Sanchez Florida'da yaşıyor, Amazon'un merkezi ise Seattle'da bulunuyor olsa da dünyada San Francisco kadar teknolojiyle özdeşleşmiş başka bir şehir yok.

Daha önce New York, Londra, Paris ve Milano gibi modaya yön veren büyük şehirlerde düzenlenen Vogue World etkinliğinin artık yapay zekâ ve teknoloji merkezine taşınması, uzmanlar tarafından iş dünyası açısından parlak bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu adım yalnızca San Francisco'nun yaratıcı ekosistemini desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda derginin çağa ayak uydurarak güncelliğini korumasına da hizmet edecek.

VogueModaTeknolojiSan FranciscoSilicon Valley
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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