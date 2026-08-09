Yolda uzanıp kalan dev fok internet yıldızı oldu

·76·Dünya
Yolda uzanıp kalan dev fok internet yıldızı oldu

Avustralya’nın Tazmanya bölgesinde yaşayan Nil adlı güney deniz fili yeniden internetin ilgi odağı oldu. Yaklaşık bir ton ağırlığındaki deniz canlısı, sıra dışı davranışlarıyla bölge sakinlerini ve sosyal medya kullanıcılarını şaşırtıyor.

Kumda yatan deniz filinin başının yakından görünümü.

Beş yaşındaki Nil, Tazmanya’nın güneyine yılda iki kez çıkıyor. Denizde birkaç ay beslendikten sonra dinlenmek için kıyıya dönüyor. Ancak karadaki alışkanlıkları sıradan bir dinlenmeyle sınırlı kalmıyor.

Yol kenarında ağzını sonuna kadar açmış duran bir deniz fili.

Nil bazen yolun ortasına uzanarak trafiği durduruyor. Bazı durumlarda yol bariyerlerini ve işaretlerini devirip çevredeki altyapıya zarar verdi. Bu nedenle davranışlarının görüntülendiği videolar sosyal medyada hızla yayıldı.

Yolda uzanıp kalan dev fok internet yıldızı oldu
TasmanyaAvustralyaNeil
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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