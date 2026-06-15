Firavunların göz sürmesi ardındaki gerçek ne: 4000 yıllık sırlar açığa çıktı

·38·Dünya
Firavunların göz sürmesi ardındaki gerçek ne: 4000 yıllık sırlar açığa çıktı

Antik Mısır fresklerinde firavunlar ve kraliçeler göz çevrelerine siyah çizgiler çekilmiş halde tasvir edilir. Bunu çoğu kişi basit bir güzellik simgesi sanıyordu, ancak modern araştırmalar bunun aslında çok daha karmaşık bir işlevi olduğunu gösterdi.

Fransız bilim insanları Philippe Walter ve Christian Amatore tarafından yürütülen araştırmalarda, sürmenin içeriğinde laurionit ve fosgenit gibi sentetik kurşun bileşikleri tespit edildi. Bu, antik Mısırlıların kimyasal süreçleri çok erken dönemlerde çözdükleri anlamına geliyor.

Antik Mısır firavunu'avnlari va san'atiga oid oltita turli xil yuz tasvirlari.

Araştırmalara göre, kurşunun düşük dozları vücutta bağışıklığı güçlendiren süreçleri tetikliyor. Bu nedenle sürme sadece bir kozmetik değil, aynı zamanda göz hastalıklarına karşı bir koruma aracı olarak da hizmet ediyordu.

Nil Nehri'nin yıllık taşkınları enfeksiyonların yayılmasına neden oluyordu. Bu koşullarda sürme, gözü konjonktivit ve trahom gibi hastalıklardan koruyordu. Bu uygulama daha sonra komşu bölgelere de yayıldı.

Sürme ayrıca dini bir sembolik anlama sahipti; Horus'un Gözü ile ilişkilendiriliyor ve insanı hastalıklardan ve kötülüklerden koruduğuna inanılıyordu. Böylece tıp ve inanç birbiriyle bütünleşmişti.

Hiyeroglifler arasında kap tutan antik Mısırlı kadın duvar resmi.

Antik Mısırlılar çeşitli mineraller ve tuzlar kullanarak karmaşık kozmetik karışımlar hazırlıyorlardı. Bu yöntemler zamanla sistematik bir tıbbi uygulamaya dönüştü.

Böylece sürme sadece güzelliğin değil, aynı zamanda sağlığın korunmasının da önemli bir parçasıydı ve tüm toplum tarafından yaygın olarak kullanılıyordu.

Philippe WalterChristian AmatoreNilHorus
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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