Avustralya Girişimleri İçin San Francisco'ya Yolculuk: Stripe ve TechCrunch İş Birliği

·27·Teknoloji
Avustralya Girişimleri İçin San Francisco'ya Yolculuk: Stripe ve TechCrunch İş Birliği

Küresel teknoloji dünyasında yeni isimleri keşfetmesiyle tanınan TechCrunch ve ödeme sistemi Stripe, Avustralya'daki en umut verici girişimler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Stripe Tour Sydney kapsamında düzenlenecek Startup Battlefield yarışması için başvuruların sona ermesine saatler kaldı. Bu prestijli yarışmanın kazananı, doğrudan San Francisco'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan TechCrunch Disrupt sahnesine katılma hakkı kazanacak. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Startup Battlefield yarışması, tarihinde Dropbox, Cloudflare, Discord ve Trello gibi bugün milyarlarca dolar değerinde olan dev projelerin çıkış noktası olmuştur. TechCrunch verilerine göre, bu platformun mezunları bugüne kadar toplam 32 milyar dolar yatırım almış ve 1700'den fazla şirket arasından 250'nin üzerinde başarılı exit (satış) vakası kaydedilmiştir.

Kazananlar için ödüller ve uluslararası fırsatlar

Sidney'de düzenlenecek etkinlikte seçilen en güçlü sekiz girişim; yatırımcılar, uluslararası basın ve teknoloji topluluğu önünde projelerini sunacak. Yarışma sonunda üç ekip ödüllendirilecek:

  • Birincilik: 15.000 dolar değerinde Stripe komisyon kredisi ve 13-15 Ekim 2026 tarihlerinde San Francisco'da düzenlenecek TechCrunch Disrupt fuarına garantili katılım hakkı;
  • İkincilik: 5.000 dolar değerinde Stripe komisyon kredisi;
  • Üçüncülük: 2.000 dolar değerinde Stripe komisyon kredisi.
Organizatörler, yarışmaya başvuran tüm girişim temsilcilerinin, elemeleri geçip geçmediklerine bakılmaksızın 19 Ağustos'ta düzenlenecek Stripe Tour Sydney konferansına davet edileceğini belirtiyor. Bu, genç girişimciler için ağ kurma ve deneyim paylaşımı adına büyük bir fırsattır.

Jüri üyeleri projeleri değerlendirirken şirketin dış görünüşüne veya "cilalı" olmasına değil, potansiyeline odaklanıyor. Temel soru şu: "Bu proje dünyayı gerçekten değiştirebilir mi?". Organizatörler sadece küçük değişiklikler değil, sektörde köklü bir dönüşüm yaratacak fikirler arıyor.

Özbekistan girişim ekosistemi temsilcileri için de bu uluslararası deneyim büyük önem taşıyor. Küresel arenada Stripe gibi devlerle iş birliği yapmak ve TechCrunch sahnesine çıkmak, her teknolojik proje için dünya pazarına açılan kapıları aralar. Avustralya'daki bu model, gelecekte Orta Asya bölgesinde de girişimleri küresel seviyeye taşımak için bir örnek teşkil edebilir.

StripeTechCrunchGirişimSan FranciscoAvustralya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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