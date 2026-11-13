Hapis ve ağır para cezası: Merab Dvalishvili ile yaşanan kavga Usman Nurmagomedov'a neye mal oldu?
MMA dünyasını sarsan olaylar zinciri. Ünlü dövüşçü Usman Nurmagomedov Abu Dabi'de UFC yıldızı Merab Dvalishvili ile yaşanan toplu kavga nedeniyle ağır bir şekilde cezalandırıldı. Resmi bilgilere göre mahkeme, hakkında altı ay hapis cezası ve 81.000 dolar para cezası verilmesine hükmetti.
Kavganın detayları ve mahkeme kararı
Hatırlatmak gerekirse, bir süre önce Abu Dabi'deki otellerden birinde Usman Nurmagomedov ile Merab Dvalishvili arasında çıkan anlaşmazlık, toplu bir kavgaya dönüşmüştü. Olay yerinden alınan video görüntülerinde dövüşçülerin ve çevrelerindekilerin birbirine saldırdığı, durumun oldukça gerginleştiği görülüyor. Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen soruşturma ve mahkeme süreci sonucunda suçlu bulunan Usman Nurmagomedov hakkında yukarıdaki sert tedbirler uygulandı.
Tarafların cezaları ve RAF organizasyonunun müdahalesi
Karara göre sadece Nurmagomedov cezalandırılmadı. Kavgaya karışan Merab Dvalishvili ve arkadaşına da kişi başı 13.000 dolar para cezası verildi. Ancak, bu maliyetleri Amerikan'ın prestijli dövüş organizasyonu — RAF (Rumble Association Federation) üstleneceğini açıkladı. Bu durum MMA camiasında çeşitli tartışmalara yol açtı.
Dövüş olayının katılımcıları
Alınan önlemler ve cezalar
Usman Nurmagomedov
Altı ay hapis cezasına çarptırıldı, 81.000$ para cezası
Merab Dvalishvili
13.000$ para cezası (ödeyen: RAF)
Dvalishvili'nin arkadaşı
13.000$ para cezası (ödeyen: RAF)
Bu olayın dövüşçülerin itibarı ve kariyerleri üzerinde ciddi etkileri olacağı şüphesiz. Özellikle Usman Nurmagomedov için altı aylık hapis cezası, spor kariyerinde büyük bir boşluk anlamına geliyor.
Sizce MMA dövüşçülerinin oktagon dışındaki bu tür davranışları için yasalar önünde hesap vermesi ne kadar doğru? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…