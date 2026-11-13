Hapis ve ağır para cezası: Merab Dvalishvili ile yaşanan kavga Usman Nurmagomedov'a neye mal oldu?

Hatırlatmak gerekirse, bir süre önce Abu Dabi'deki otellerden birinde Usman Nurmagomedov ile Merab Dvalishvili arasında çıkan anlaşmazlık, toplu bir kavgaya dönüşmüştü. Olay yerinden alınan video görüntülerinde dövüşçülerin ve çevrelerindekilerin birbirine saldırdığı, durumun oldukça gerginleştiği görülüyor. Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen soruşturma ve mahkeme süreci sonucunda suçlu bulunan Usman Nurmagomedov hakkında yukarıdaki sert tedbirler uygulandı.

MMA dünyasını sarsan olaylar zinciri. Ünlü dövüşçü Usman Nurmagomedov Abu Dabi'de UFC yıldızı Merab Dvalishvili ile yaşanan toplu kavga nedeniyle ağır bir şekilde cezalandırıldı. Resmi bilgilere göre mahkeme, hakkında altı ay hapis cezası ve 81.000 dolar para cezası verilmesine hükmetti.

Abu Dabi'de sözlü tartışma: Merab Dvalishvili ve Usman Nurmagomedov kavga etti (video)

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Tarafların cezaları ve RAF organizasyonunun müdahalesi

Karara göre sadece Nurmagomedov cezalandırılmadı. Kavgaya karışan Merab Dvalishvili ve arkadaşına da kişi başı 13.000 dolar para cezası verildi. Ancak, bu maliyetleri Amerikan'ın prestijli dövüş organizasyonu — RAF (Rumble Association Federation) üstleneceğini açıkladı. Bu durum MMA camiasında çeşitli tartışmalara yol açtı.

Dövüş olayının katılımcıları Alınan önlemler ve cezalar Usman Nurmagomedov Altı ay hapis cezasına çarptırıldı, 81.000$ para cezası Merab Dvalishvili 13.000$ para cezası (ödeyen: RAF) Dvalishvili'nin arkadaşı 13.000$ para cezası (ödeyen: RAF)

Bu olayın dövüşçülerin itibarı ve kariyerleri üzerinde ciddi etkileri olacağı şüphesiz. Özellikle Usman Nurmagomedov için altı aylık hapis cezası, spor kariyerinde büyük bir boşluk anlamına geliyor.

Sizce MMA dövüşçülerinin oktagon dışındaki bu tür davranışları için yasalar önünde hesap vermesi ne kadar doğru? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!