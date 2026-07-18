St. Petersburg'da 4 çocuklu anne evsiz kaldı: Diplomatlar devreye girdi

·34·Dünya
St. Petersburg'da 4 çocuklu anne evsiz kaldı: Diplomatlar devreye girdi

St. Petersburg'da aile içi anlaşmazlık sonucu zor durumda kalan Özbekistanlı bir kadın ve dört çocuğuna yardım eli uzatıldı. Barınacak yeri kalmayan aileye geçici sığınak sağlandı ve Özbekistan'a geri gönderildi.

Olayla ilgili Özbekistan'ın St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Göç Ajansı temsilcileri devreye girdi.

Kadın konsolosluktan yardım istedi

M.B. isimli vatandaş Özbekistan'ın St. Petersburg Başkonsolosluğu'na başvurarak kendisinin ve dört çocuğunun evsiz kaldığını bildirdi.

İfadesine göre, aile içi tartışmanın ardından eşi, kadını ve çocukları yaşadıkları evden çıkardı. Sonuç olarak beş kişilik aile, yabancı bir şehirde barınaksız ve yardıma muhtaç durumda kaldı.

Aile geçici konuta yerleştirildi

Başkonsolosluk çalışanları durumu netleştirerek, Göç Ajansı'nın St. Petersburg temsilcisi ile iş birliği içinde pratik yardım sağladı.

Anne ve çocukları öncelikle güvenli bir geçici konuta yerleştirildi. Ayrıca Özbekistan'a dönmeleri için gerekli organizasyonel önlemler alındı.

Anne ve çocuklar Taşkent'e geri döndü

Resmi bilgilere göre M.B. ve dört çocuğu, 15 Temmuz'da 'St. Petersburg - Taşkent' uçuşuyla vatanlarına geri gönderildi.

Ailenin Özbekistan'a döndükten sonra nereye yerleştirildiği ve kendilerine başka hangi sosyal yardımların yapılacağı konusunda ek bilgi verilmedi.

Olay, yurt dışında zor duruma düşen vatandaşlar için diplomatik temsilciliklere zamanında başvurmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

St. PetersburgÖzbekistanKonsoloslukGöç AjansıYardım
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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