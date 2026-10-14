Haftada 3 gün çalışma, 4 gün tatil: Almanya Başbakanı yeni çalışma düzenini önerdi

·75·Dünya
Haftada 3 gün çalışma, 4 gün tatil: Almanya Başbakanı yeni çalışma düzenini önerdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz çalışma sisteminde esnekliği artırmak ve çalışanlar için yeni fırsatlar yaratmak amacıyla haftada günde 12 saatten 3 gün çalışıp, kalan 4 günü tamamen dinlenmeye ayırma modelini desteklediğini açıkladı. Başbakan, çalışma saatlerinin üst sınırının günlük değil, haftalık bazda belirlenmesini öngören yeni yasa tasarısının bir an önce kabul edilmesinden yana olduğunu belirtti.

DW tarafından aktarılan habere göre, Merz 13 Ekim'de Berlin'de Almanya İşverenler Birliği (BDA) tarafından düzenlenen 'İşverenler Günü' konferansında yaptığı konuşmada, çalışma ilişkilerinin zamanın gerekliliklerine göre uyarlanması gerektiğini vurguladı.

«Üst üste 12 saatten 3 gün çalışmak, aile için daha fazla zaman demektir»

Başbakan konuşmasında uluslararası deneyimlere dikkat çekerek, uzun çalışma saatlerine yönelik eski bakış açılarının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu:

  • Uluslararası şirketlerin deneyimi: «Öyle uluslararası şirketler var ki, oralarda üst üste 12 saat çalışılıyor. Haftada üç kez böyle çalışıyorsunuz, sonrası ise yeterli; kalan günler dinlenmeye ayrılıyor» dedi Almanya lideri;

  • Sömürü değil, kolaylık: Merz, günde 8 saatten fazla çalışmayı otomatik olarak sömürü olarak değerlendirmenin yanlış olduğunu, böyle esnek bir programın çalışanların zamanlarını daha rahat planlamalarına ve ailelerine daha fazla vakit ayırmalarına olanak tanıdığını kaydetti;

  • Günlük sınırlardan haftalık sisteme geçiş: Hazırlanan yasa tasarısına göre, çalışma saatlerinin günlük sınırı kaldırılarak haftalık maksimum sınır getirilecek. Bu da her işletmeye ve çalışana kendine uygun bireysel bir program oluşturma imkanı tanıyacak.

Sözleşme özgürlüğü ve yöneticileri işten çıkarma sistemi

Başbakan sadece çalışma saatleri değil, iş kanunundaki diğer bürokratik engellerin de hafifletilmesi için girişimde bulundu:

  • Süreli sözleşmeler: İşverenlere, çalışanlarla süreli iş sözleşmeleri yapma konusunda daha geniş hak ve özgürlükler tanınması öneriliyor;

  • Üst düzey yöneticiler meselesi: Üst düzey yöneticilerin işten çıkarılma süreçlerinin ve prosedürlerinin önemli ölçüde basitleştirilmesi öngörülüyor.

Reformlar yeni bakanın sorumluluğunda

Bu önemli iş kanunu ve beklenen emeklilik reformu Almanya'nın yeni atanan yönetimi tarafından tamamlanacak:

  • Yeni bakan atandı: Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 13 Ekim'de daha önce Renanya-Palatina eyalet hükümetine başkanlık eden Alexander Schweitzer'i Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak resmen atadı;

  • Önceki bakanın istifası: Eski bakan Bärbel Bas, ciddi kişisel nedenlerden dolayı görevlerini tam olarak yerine getiremediğini belirterek, 12 Ekim itibarıyla bakanlık ve Sosyal Demokrat Parti eş başkanlığı görevlerinden ayrılmıştı.

Eğer bu yasa tasarısı parlamento tarafından onaylanırsa, Almanya'nın Avrupa Birliği'nde çalışma haftasını en esnek ve özgür şekilde düzenleyen ülkelerden biri haline gelmesi bekleniyor.

Friedrich MerzBDAAlexander SchweitzerAlmanyaÇalışma Haftası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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