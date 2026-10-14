Almanya binlerce Suriyeliyi geri gönderiyor: Sınır dışı işlemleri başladı

Alman hükümeti, ülkede yaşayan binlerce Suriye vatandaşının mülteci statüsünü iptal etme ve onları zorunlu olarak ülkelerine sınır dışı etme sürecini başlattı. Almanya'nın nüfuzlu Bild gazetesinin haberine göre, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), eylül ayında binlerce Suriyeliye statülerinin resmen iptal edildiğini ve sınır dışı edilmelerinin önünde bir engel bulunmadığını bildiren resmi tebligatlar gönderdi.

Resmi Berlin bu kararı, Suriye'deki siyasi ve askeri durumun kökten değiştiği ve artık vatandaşların oraya dönmesinin güvenli olduğu gerekçesiyle açıklıyor.

Öncelikli olarak kimler sınır dışı edilecek?

BAMF kararıyla mülteci statüsü iptal edilenlerin kapsamı belirlendi:

Kural ihlali yapanlar ve seyahat edenler: Özel uyarı mektupları öncelikle polis takibine takılan, suç veya kabahat işleyen ve Almanya'dan geçici olarak çıkış yapıp tekrar geri dönen Suriyelilere gönderildi;

Resmi hukuki formülasyon: Gönderilen mektuplarda «verilen mülteci statüsü iptal edilir», «ikincil koruma statüsü verilmeyecektir» ve «yasaya uygun olarak sınır dışı edilmenin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır» sonuçları yer alıyor;

Koruma hakkının sona ermesi: Statüsü iptal edilen kişiler artık Almanya topraklarında yasal olarak kalma ve sosyal yardımlardan yararlanma hakkını kaybediyor.

Almanya'nın temel argümanı: «Suriye'de savaş bitti»

Federal Göç Dairesi bu kararı Suriye'deki yeni jeopolitik gerçeklikle gerekçelendiriyor:

Esad rejimi devrildi: 2024 yılı Aralık ayında Beşar Esad rejiminin çöküşüyle iç savaş resmen sona erdi, göreve gelen geçiş hükümeti ise ülkenin büyük bir kısmını kontrol ediyor ve uluslararası alanda tanınıyor;

1,5 milyondan fazla insan geri döndü: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, rejimin çöküşünden sonra 1,5 milyondan fazla Suriyeli zaten kendi evlerine gönüllü olarak döndü;

İktidara alternatif yok: Bölgede çeşitli silahlı gruplar bazı riskler oluştursa da, bunların mevcut devlet yapısına ciddi bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

Şansölye Merz planı ve 6 milyar avroluk ekonomi

Suriyeli mültecileri vatanlarına geri göndermek, Almanya'nın yeni yönetimi için öncelikli siyasi hedef haline geldi:

Yüzde 80 mülteciyi geri gönderme hedefi: Almanya'da şu anda toplam 915 bin Suriyeli yaşıyor, bunların 415 binden fazlası doğrudan devlet bütçesinden sosyal yardım alarak geçiniyor;

Göç politikası: Bahar aylarında Şansölye Friedrich Merz, Suriyeli mültecilerin en az yüzde 80'ini kademeli olarak ülkelerine geri gönderme görevini vermişti;

Bütçeye büyük katkı: Almanya Vergi Mükellefleri Derneği'nin hesaplamalarına göre, bu sınır dışı süreci başarılı bir şekilde uygulanırsa devlet hazinesine yıllık yaklaşık 6 milyar avro tasarruf sağlanacak.

Bu geniş kapsamlı girişimin, Almanya ve tüm Avrupa genelindeki göç krizini sona erdirmek adına atılan en büyük ve belirleyici siyasi adımlardan biri olması bekleniyor.