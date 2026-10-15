“Beyaz Saray’ı uzaylılar mı ele geçiriyor?” — ABD’de yeni büyükelçinin fotoğrafı tartışma yarattı

ABD sosyal medyasında, Dışişleri Bakanlığı'nda yeni bir göreve atanan Barbara Leaf'in (Barbara Thornhill) fotoğrafı geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Dış görünüşü, internet kullanıcıları arasında çeşitli şaka ve memlerin yayılmasına neden oldu. Fotoğrafın 10 milyondan fazla kez görüntülendiği belirtiliyor.

Barbara Thornhill, insan kaçakçılığını izleme ve bununla mücadele konularında özel yetkili büyükelçi olarak görevine başladı. ABD'nin insan kaçakçılığıyla mücadele çabalarına liderlik edecek.

Ancak atamasıyla ilgili haberlerden ziyade, fotoğrafı sosyal medyada daha fazla dikkat çekti. Bazı kullanıcılar fotoğrafa alaycı yorumlar yazarak çeşitli memler oluşturdu.

Özellikle yorumlarda, “Trump yönetiminde uzaylıları pek iyi saklayamıyorlar” ve “Beyaz Saray’ı uzaylılar ele geçiriyor” gibi esprili ifadeler yer aldı.

Böylece, yeni büyükelçinin fotoğrafı internette hararetli bir tartışma konusu haline geldi. Ancak sosyal medyadaki bu tür yorumlar, kullanıcıların alaycı tutumunu yansıtıyor.