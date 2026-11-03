İspanya Başbakanı'ndan tarihi açıklama: "Bizi Moskova, Tel Aviv veya Beyaz Saray yönetmiyor"

·10·Dünya
İspanya Başbakanı'ndan tarihi açıklama: "Bizi Moskova, Tel Aviv veya Beyaz Saray yönetmiyor"

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, ülkenin egemenliği ve Avrupa kıtasının siyasi bağımsızlığı konusunda uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken sert ve kararlı bir açıklama yaptı. Hükümet başkanı, İspanya'nın iç ve dış politikasının diğer büyük devletler veya yabancı jeopolitik merkezler tarafından belirlenmeyeceğini açıkça vurguladı.

Barselona'daki World in Progress prestijli forumunda konuşan Sánchez, Avrupa ülkelerinin dış çıkarlara boyun eğmeden sadece kendi bağımsız kararlarına dayanmaları gerektiğini belirtti.

«Yönetim sadece Madrid'den olacak»: Sánchez'in temel vurguları

İspanya Başbakanı konuşmasında birkaç büyük siyasi merkezi doğrudan zikrederek resmi Madrid'in ilkeli duruşunu ilan etti:

  • Dış başkentlere net bir işaret: «İspanya Washington'dan değil, İspanya'dan yönetiliyor. Ayrıca Tel Aviv, Moskova veya Buenos Aires'ten de değil. Sadece Madrid'den», — diye kararlılıkla vurguladı Başbakan;

  • Avrupa'nın stratejik yolu: Sánchez, bu ilkenin sadece İspanya için değil, tüm kıtanın geleceği için de önemli olduğunu ifade etti: «Bu, tüm Avrupa'nın seçmesi ve kararlılıkla uyması gereken tek yoldur»;

  • Dış müdahaleye son vermek: Siyasetçi, bağımsız Avrupa ülkelerinin iç kararlarına dış oligarklar, yabancı çevreler ve jeopolitik güçler tarafından uygulanan baskıların kabul edilemez olduğunu değerlendirdi.

Madrid'in jeopolitik kararlılığı: Neden tam şimdi?

Pedro Sánchez'in bu sözleri tesadüfi değildir ve bir dizi önemli jeopolitik olayların arka planında yankılanmaktadır:

  • Bağımsızlık ve ilkeli diplomasi: İspanya son aylarda Orta Doğu politikası (Filistin'in bağımsızlığının tanınması), ABD ile ilişkilerdeki denge ve Latin Amerika liderleri (özellikle Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei) ile yaşanan tartışmalarda kendi bağımsız rotasını aktif bir şekilde sürdürmektedir;

  • Avrupa'nın birlikteliği: Başbakan, Avrupa'nın iç bölünmesine izin vermemek, geleneksel demokratik değerleri korumak ve kıtanın dış güçlerin etkisiyle parçalanmasına karşı durmak gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Bu açıklama, İspanya'nın dünya siyaset sahnesinde tam egemen ve kendi ulusal çıkarlarına dayalı bağımsız bir güç olarak hareket etme niyetinin kararlı olduğunu gösterdi.

Pedro SánchezİspanyaWorld in ProgressJeopolitikAvrupa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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