Oş şehrinde korkunç yangın: Üç kız kardeş trajik şekilde hayatını kaybetti

Kırgızistan'ın Oş şehrinde meydana gelen büyük bir yangın sonucunda üç küçük kız çocuğu trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Olayda babaları ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Yerel medya ve Oş Şehri Acil Durumlar Müdürlüğü, facianın korkunç detaylarını paylaştı.

Olayın detayları ve kurtarma çalışmaları

Facia, 15 Kasım 2026 gecesi, sabah saat 04:00 civarında Oş şehri Usta Abduhalil Caddesi'ndeki 31 numaralı özel konutta meydana geldi.

Kurtarma servisine yangın ihbarı saat 04:42'de ulaştı. 120 metrekarelik alanı saran şiddetli alevler saat 05:20'de kontrol altına alındı ve sabah 07:57'de tamamen söndürüldü.

Olay parametreleri Resmi bilgiler ve detaylar Zaman ve yer 15 Kasım, saat 04:00 civarı, Oş şehri, Usta Abduhalil Caddesi Kapsam ve söndürme 120 metrekarelik alan yandı, saat 07:57'de tamamen söndürüldü Kayıplar 2013, 2016 ve 2018 doğumlu üç kız kardeş Yaralı 1991 doğumlu ev sahibi (vücudunun %60'ı yandı)

Kayıplar ve yaralılar

Yangın söndürüldükten sonra, yanan evin içinde 2013, 2016 ve 2018 doğumlu (13, 10 ve 8 yaşlarında) üç kız kardeşin cansız bedenleri bulundu.

Ayrıca, 1991 doğumlu ev sahibi erkeğin vücudunun yaklaşık yüzde 60'ının yandığı belirlendi ve ambulansla Oş Bölge Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Yangın nedenleri

Uzmanlartarafından yapılan ilk incelemelere göre, bu ağır sonuçlara yol açan yangının mutfaktaki elektrik kablolarının kısa devre yapması veya arızalı bir elektrikli ısıtıcının kullanılmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kırgızistan'da meydana gelen bu korkunç facia ve önleme tedbirleri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!