Rusya'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: insanlar pencerelerden atladı

·85·Dünya
Rusya'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: insanlar pencerelerden atladı

Rusya'nın Sterlitamak şehrindeki popüler “Solnechniy” alışveriş ve hizmet kompleksinde 22 Eylül günü büyük bir yangın meydana geldi. Olay sonucunda dört kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Yangın, tuğladan inşa edilmiş dört katlı binada çıktı. Kompleks alanından 17 kişi tahliye edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın sırasında bina içinde yoğun duman oluştu. Bazı insanlar kurtulmak için üst katlardan pencerelerden atlamak zorunda kaldı. Onları sokaktaki vatandaşlar ve alışveriş merkezi çalışanları kurtarmaya çalıştı.

Hayatını kaybedenler arasında aynı aileden üç kız kardeşin olduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı ve yangın güvenliğinden sorumlu kişilerin eylemleri inceleniyor.

Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

12 yaşındaki Pokémon blogeri kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybetti12 yaşındaki Pokémon blogeri kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybettiBugün, 21:253,5 metrelik köpek balığı Busan parkına girerek insanları hayrete düşürdü3,5 metrelik köpek balığı Busan parkına girerek insanları hayrete düşürdüBugün, 21:03Çin'de 70 yaşındaki kadın tabutta uyandıÇin'de 70 yaşındaki kadın tabutta uyandıBugün, 21:02Muhammed Salah'ın Trabzon'da oturduğu sıradan taş hayranlar için "ziyaretgâh" oldu (video)Muhammed Salah'ın Trabzon'da oturduğu sıradan taş hayranlar için "ziyaretgâh" oldu (video)Bugün, 20:5670 yaşındaki kadın ölümünden bir gün sonra tabutta uyandı70 yaşındaki kadın ölümünden bir gün sonra tabutta uyandıBugün, 20:15Mescid-i Haram müezzini Şeyh İbrahim el-Medeni vefat ettiMescid-i Haram müezzini Şeyh İbrahim el-Medeni vefat ettiBugün, 19:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba