Rusya'daki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: insanlar pencerelerden atladı

Rusya'nın Sterlitamak şehrindeki popüler “Solnechniy” alışveriş ve hizmet kompleksinde 22 Eylül günü büyük bir yangın meydana geldi. Olay sonucunda dört kişi hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Yangın, tuğladan inşa edilmiş dört katlı binada çıktı. Kompleks alanından 17 kişi tahliye edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın sırasında bina içinde yoğun duman oluştu. Bazı insanlar kurtulmak için üst katlardan pencerelerden atlamak zorunda kaldı. Onları sokaktaki vatandaşlar ve alışveriş merkezi çalışanları kurtarmaya çalıştı.

Hayatını kaybedenler arasında aynı aileden üç kız kardeşin olduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı ve yangın güvenliğinden sorumlu kişilerin eylemleri inceleniyor.