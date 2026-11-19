Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun büyük oğlu Cristiano Ronaldo Junior, ilk kez ülkesinin 17 yaş altı milli takımına çağrıldı. 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yer alacak 23 kişilik kadroya dahil edildi. Bu haber Reuters tarafından duyuruldu.

Portekiz U-17 milli takımı teknik direktörü Filipe Ramos'un 2 Kasım'da açıkladığı kadroda 16 yaşındaki Ronaldo'nun oğlu da yer aldı. Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünün altyapısında forma giyen futbolcu, daha önce Portekiz'in U-15 ve U-16 milli takımlarında da oynamıştı.