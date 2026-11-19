Cristiano Ronaldo'nun oğlu Portekiz U-17 milli takımında ilk maçına çıktı
Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun büyük oğlu Cristiano Ronaldo Junior, ilk kez ülkesinin 17 yaş altı milli takımına çağrıldı. 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yer alacak 23 kişilik kadroya dahil edildi. Bu haber Reuters tarafından duyuruldu.
Portekiz U-17 milli takımı teknik direktörü Filipe Ramos'un 2 Kasım'da açıkladığı kadroda 16 yaşındaki Ronaldo'nun oğlu da yer aldı. Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünün altyapısında forma giyen futbolcu, daha önce Portekiz'in U-15 ve U-16 milli takımlarında da oynamıştı.
Portekiz, eleme grubunda Andorra, Bulgaristan ve Sırbistan ile karşılaştı. Ronaldo Junior, 12 Kasım'da Andorra'ya karşı oynanan maçta U-17 seviyesindeki ilk milli maçına çıktı. 4-0 biten karşılaşmada son 20 dakikada sahada yer aldı.
Bilgi olarak, Cristiano Ronaldo'nun oğlu daha önce de Portekiz genç milli takımlarında forma giymişti. U-15 formasıyla çıktığı dört maçta iki gol, U-16 takımında ise dokuz maçta üç gol kaydetmişti.
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