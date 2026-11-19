Khvicha Kvaratskhelia 'Yılın Adamı' seçildi: Nasıl bir onura layık görüldü?
PSG ve Gürcistan milli takımı kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, bir başka prestijli ödüle daha layık görüldü. GQ dergisinin Fransa edisyonu tarafından 'Yılın Adamı' seçildi. Bu ödül, Gürcü futbolcunun sadece sahadaki performansını değil, aynı zamanda kamuoyu üzerindeki etkisini de onurlandırmayı amaçlıyor.
Touchline'ın haberine göre, ödülü kabul ederken Kvaratskhelia bu takdirden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aynı zamanda kişisel başarılarında takım arkadaşlarının büyük katkısı olduğunu özellikle vurguladı.
“Takım arkadaşlarım olmadan bu başarıya ulaşamazdım”
Gürcü futbolcu, bu ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu gizlemedi. PSG formasıyla geçirdiği başarılı sezonu hatırlatarak, elde edilen sonuçları tüm takımın emeğiyle ilişkilendirdi.
“Bu benim için büyük bir onur. PSG formasıyla harika bir sezon geçirdim ve elde ettiğimiz sonuçlardan dolayı çok gururluyum.
Sanırım takım arkadaşlarım olmadan bu başarılara ulaşmak imkansız olurdu. Bu ödülü kazanmama yardımcı oldukları için hem kendimle hem de onlarla gurur duyuyorum,” dedi Kvaratskhelia.
GQ ödülü sadece spor yıldızlarına verilmiyor
GQ dergisinin 'Yılın Adamı' ödülü 1996 yılından beri verilmektedir. Ödül, yıl boyunca kendi alanında büyük başarılara imza atan ve topluma etki eden kişileri onurlandırmayı amaçlamaktadır.
Kazananlar dergi editörleri tarafından seçilir. Ödül sadece sporla sınırlı değildir: sinema, müzik, moda ve kültür dünyasından ünlü isimler de bu ödüle layık görülebilir.
Kvaratskhelia'nın başarısı futbolun ötesine geçti
Kvaratskhelia'nın GQ tarafından 'Yılın Adamı' seçilmesi, uluslararası alandaki itibarının giderek arttığını gösteriyor. PSG'deki başarılarının ardından artık sadece futbolseverlerin değil, moda ve popüler kültür dünyasının da ilgi odağında.
Gürcü yıldızın takım arkadaşlarına sunduğu teşekkür ise, bu ödülü sadece kişisel bir başarı olarak görmediğini kanıtladı.
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