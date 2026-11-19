PSG ve Gürcistan milli takımı kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, bir başka prestijli ödüle daha layık görüldü. GQ dergisinin Fransa edisyonu tarafından 'Yılın Adamı' seçildi. Bu ödül, Gürcü futbolcunun sadece sahadaki performansını değil, aynı zamanda kamuoyu üzerindeki etkisini de onurlandırmayı amaçlıyor.

Touchline'ın haberine göre, ödülü kabul ederken Kvaratskhelia bu takdirden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aynı zamanda kişisel başarılarında takım arkadaşlarının büyük katkısı olduğunu özellikle vurguladı.

“Takım arkadaşlarım olmadan bu başarıya ulaşamazdım”

Gürcü futbolcu, bu ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu gizlemedi. PSG formasıyla geçirdiği başarılı sezonu hatırlatarak, elde edilen sonuçları tüm takımın emeğiyle ilişkilendirdi.

“Bu benim için büyük bir onur. PSG formasıyla harika bir sezon geçirdim ve elde ettiğimiz sonuçlardan dolayı çok gururluyum.