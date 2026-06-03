Kripto-PAC'ler Maryland seçim yarışına 3 milyon dolar yönlendirdi

ABD'nin Kaliforniya, Iowa, Montana, New Jersey, New Mexico ve Güney Dakota eyaletlerinde Kongre ön seçimleri devam ederken, kripto para endüstrisi ana odağını Maryland'deki seçimlere çevirdi. Federal Seçim Komisyonu (FEC) verilerine göre, Coinbase ve Ripple tarafından desteklenen Fairshake PAC'in iştiraki olan Protect Progress, Kaliforniya ve New Jersey'deki Demokrat adayları desteklemek için yaklaşık 3 milyon dolar harcadı. Cointelegraph.com haber verdi.

Ayrıca, bir başka iştirak olan Defend American Jobs, Güney Dakota'da Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds'un yeniden seçilmesi için 411 bin dolardan fazla fon ayırdı. Kripto-PAC'ler sadece mevcut seçimlerde değil, Haziran ayı sonunda Maryland eyaletinde yapılacak ön seçimlerde de aktif rol almayı planlıyor. Özellikle, Maryland'in 5. bölgesinde Demokrat Adrian Boafo'nun kampanyası için 3,1 milyon dolardan fazla kaynak aktarıldı.

Bugünkü Kaliforniya seçimleri, kripto para endüstrisinin ABD seçimleri üzerindeki etkisini bir kez daha test ediyor. Geçtiğimiz hafta Teksas'ta Fairshake ve diğer PAC'ler tarafından desteklenen adaylar zafer kazanmıştı. Fairshake, Ocak ayı itibarıyla 193 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğunu açıkladı. Ayrıca Cantor Fitzgerald ve Anchorage Digital gibi şirketler tarafından finanse edilen Fellowship ve Blockchain Leadership Fund gibi yapılar da siyasi alanda aktif hale geldi.

Fairshake, stablecoin'ler ve dijital varlık piyasasına ilişkin yasa tasarılarına karşı oy veren Al Green gibi temsilciler de dahil olmak üzere, kendisini "kripto karşıtı" olarak gördüğü yasama organlarını siyasetten uzaklaştırma niyetini gizlemiyor. Teksaslı bu yasa yapıcı, Protect Progress'in rakibini desteklemek için 5 milyon dolar harcamasının ardından ön seçimleri kaybetti.

Şu anda ABD Senatosu'nda Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act yasa tasarısı görüşülüyor. Senatör Lummis, bu yasanın kabul edilmemesi halinde yeni finansal dönemin kurallarını Çin'in belirleyebileceğini vurguladı. Halen yasa tasarısının iki farklı versiyonunun birleştirilerek oylamaya sunulması bekleniyor.