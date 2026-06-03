ABD Hazinesi İran'ın Dört Büyük Kripto Borsasına Yaptırım Uyguladı

ABD Hazinesi, İran'ı küresel finans sisteminden izole etmeyi amaçlayan "Economic Fury" kampanyası kapsamında, ülkenin en büyük platformu Nobitex de dahil olmak üzere dört büyük kripto borsasına yaptırım açıkladı. Salı günü Hazine, Wallex, Bitpin ve Ramzinex borsalarını Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırım listesine ekledi. Bu önlem, ABD şirketlerinin ve şahıslarının bu platformlara hizmet vermesini yasaklıyor. Cointelegraph.com bildirdi.

Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ekonomisi krizle boğuşurken rejimin yaptırımları aşmak ve sermayeyi ülkeden kaçırmak gibi yoz amaçlarla dijital varlık teknolojilerini kullandığını belirtti. Bu önlemler, bu yılın Nisan ayında başlatılan kapsamlı ekonomik baskı kampanyasının bir parçasıdır.

ABD hükümeti, İran'ın nükleer programını durdurmayı öncelikli görevlerinden biri olarak görmektedir. Scott Bessent yakın tarihli bir açıklamasında, savaşın başlamasından bu yana İran kripto borsalarından ve cüzdanlarından yaklaşık 1 milyar USD tutarında kripto varlığa el konulduğunu duyurdu. Nobitex borsasının Devrim Muhafızları Ordusu ve diğer yaptırım uygulanan kuruluşlar için ödeme yapmaya devam ettiği belirtiliyor.

Blockchain analiz platformu Chainalysis verilerine göre, Nobitex İran'ın "dijital dolar boru hattının" merkezinde yer alıyor ve ülkedeki kripto ticaret hacminin neredeyse %50'sini kontrol ediyor. Ayrıca Hazine, bu borsayı vatandaşların devlet tarafından gözetlenmesine karışmakla suçladı. Yaptırım listesine Nobitex CEO'su Seyed Ali Khoee ve Yönetim Kurulu Başkanı Amir Hossein Rad da dahil edildi.