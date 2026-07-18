Kontakt lens nedeniyle kadın görme yetisini kaybetme noktasına geldi

·45·Dünya
Kontakt lens nedeniyle kadın görme yetisini kaybetme noktasına geldi

İngiltere'de yaşayan 47 yaşındaki Emma Marsden'in başına gelenler, kontakt lens kullananlar için ciddi bir uyarı niteliğinde. Basit gibi görünen bir hata yüzünden gözüne tehlikeli bir parazit yerleşti ve korneasını tahrip etmeye başladı. Durum o kadar ciddileşti ki, doktorlar görme yetisini kurtarabilmek umuduyla göz kapağını dikmek zorunda kaldı.

Olay, Şubat ayında Emma'nın ahırda temizlik yaparken düşüp yüzüstü çamurlu ve sulu bir el arabasına kapaklanmasıyla başladı. Ellerini ve yüzünü yıkamıştı ancak kontakt lenslerini ancak akşam çıkarabildi. Doktorlar, enfeksiyona tam olarak bu durumun neden olduğunu belirtti.

Dört gün sonra sağ gözünde şiddetli bir yanma ve ağrı başladı. Başlangıçta doktorlar kornea ülseri teşhisi koyarak göz damlaları verdi. Ancak ağrı her geçen gün arttı ve Emma sağ gözüyle tamamen göremez hale geldi.

Yapılan ileri tetkikler sonucunda kendisine akantamoeba keratiti teşhisi konuldu. Bu, Acanthamoeba adlı mikroskobik bir parazitin neden olduğu, kornea ve sinir dokularını tahrip eden tehlikeli bir enfeksiyondur.

«Acıyı kelimelerle tarif etmek imkansız. Üç çocuk dünyaya getirdim ama bu acı doğumdan bile daha ağırdı», diyor Emma.

Doktorlar, parazit korneayı deldikten sonra göz kapağını dikmek zorunda kaldı. Kadının gelecekte kornea nakline ihtiyacı olacak, ancak enfeksiyon nedeniyle operasyon birkaç yıl ertelendi.

Uzmanlar belirtiyor ki, Acanthamoeba musluk suyu, göller, nehirler, havuzlar, toprak ve tozda bile bulunur. Bu nedenle kontakt lenslerin suyla temas etmemesi ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulması hayati önem taşır.

Şu anda Emma her hafta doktor kontrolünden geçiyor ve her iki saatte bir özel göz damlaları kullanıyor. Sorunun kontakt lensin kendisinde değil, yanlış kullanımında olduğunu ifade ediyor.

Kontakt LensAcanthamoebaGöz SağlığıEnfeksiyonSağlık Haberleri
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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