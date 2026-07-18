Trump'tan 2038 Dünya Kupası için sürpriz ev sahipliği fikri

ABD, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra bir turnuvaya daha ev sahipliği yapmaya hazır. Başkan Donald Trump, ülkenin bir sonraki turnuvayı Kanada ve Meksika olmadan bile tek başına yüksek standartlarda düzenleyebileceğini belirtti.

Ancak Trump'ın bahsettiği bir diğer seçenek daha fazla dikkat çekti; buna göre gelecekteki bir Dünya Kupası'nı ABD ve Çin ortaklaşa düzenleyebilir.

ABD bir Dünya Kupası'na daha ev sahipliği yapmak istiyor

Donald Trump bu konudan FIFA Başkanı Gianni Infantino ile düzenlediği ortak basın toplantısında bahsetti.

Ona göre 2026 turnuvası, ABD'nin büyük spor organizasyonlarını düzenleme kapasitesini kanıtladı. Bu nedenle ülke, gelecekte bir başka Dünya Kupası için aday olabilir.

Trump, bir sonraki sefer ABD'nin turnuvayı Kanada ve Meksika'nın katılımı olmadan, bağımsız bir şekilde düzenlemeye de hazır olduğunu ifade etti.

Trump, ABD ve Çin seçeneğinden bahsetti

ABD Başkanı, Gianni Infantino ile tartışılan bir başka fikirden de söz etti.

Fox News'un aktardığına göre Trump, "Gianni bana bir sonraki Dünya Kupası'nı Çin ve ABD'nin birlikte düzenleyebileceğini söyledi. Futbolcular için maçlar arasındaki uçuşlar kısa ve rahat olurdu. Bu durum şüphesiz onların hoşuna giderdi" dedi.

Şimdilik bu teklif resmi bir ev sahipliği başvurusu değil, sadece tartışılan bir fikir olarak dile getiriliyor.

Önümüzdeki iki Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli

2030 Dünya Kupası'nın ana maçlarına İspanya, Portekiz ve Fas ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın ilk kez düzenlenmesinin 100. yılı münasebetiyle bazı maçlar Güney Amerika'da da oynanacak. Bunların Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da yapılması planlanıyor.

2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

Ana merak konusu 2038 Dünya Kupası etrafında

2038 Dünya Kupası'nın ev sahibi henüz belirlenmedi. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda turnuvayı düzenlemek isteyen ülkelerin ve olası ortak adaylıkların sayısı artabilir.

ABD'nin bir Dünya Kupası'na daha aday olması sürpriz değil. Ancak Trump'ın bahsettiği ABD ve Çin ortak ev sahipliği gerçekleşirse, bu Dünya Kupası tarihindeki en sıra dışı projelerden biri olacaktır.