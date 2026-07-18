Özbekistan, 2026 Dünya Kupası'nda taktik değişikliklerde ilk 10'a girdi

Özbekistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda sonuç bazında hedeflerine ulaşamamış olsa da, bir istatistik açısından turnuvanın en aktif takımları arasında yer aldı.

Opta Analyst verilerine göre, Fabio Cannavaro yönetimindeki milli takım, maç sırasında taktik dizilişini sık sık değiştirerek İngiltere ve İran ile aynı sonucu kaydetti.

Özbekistan her maçta dizilişi birkaç kez değiştirdi

İstatistiklere göre, Özbekistan Milli Takımı her 90 dakikada ortalama 2,7 kez taktik dizilişini değiştirdi.

Bu gösterge, milli takımın Dünya Kupası'nda en çok taktik değişiklik yapan ilk on takım arasına girmesini sağladı.

Özbekistan, İngiltere ve İran ile aynı sonucu kaydetti. Bu durum, teknik heyetin sahadaki duruma, rakibin hamlelerine ve skora göre oyun planında sürekli düzeltmeler yaptığını gösteriyor.

Listede iki Asya takımı liderlik etti

Taktik dizilişi en çok değiştiren takımlar sıralamasında Katar ve Ürdün birinciliği paylaşıyor. Her iki takım da 90 dakikada ortalama 3,3 kez dizilişini değiştirdi.

İlk on şu şekilde oluştu:

Katar — 3,3 kez; Ürdün — 3,3; Belçika — 3,0; Çekya — 3,0; Paraguay — 2,8; İngiltere — 2,7; Özbekistan — 2,7; İran — 2,7; Cezayir — 2,5; Mısır — 2,4.

Böylece ilk 10'da dört Asya takımı yer almış oldu.

Cannavaro'nun ekibi duruma aktif yanıt verdi

Özbekistan Milli Takımı, Dünya Kupası'nda üç maç oynadı. Opta verileri, Fabio Cannavaro liderliğindeki teknik heyetin maçları aynı dizilişle oynamadığını gösteriyor.

Takım, maç sırasında savunma ve hücum arasındaki dengeyi değiştirmeye, kanatlardaki aksiyonları güçlendirmeye ve skora göre oyuncuların görevlerini güncellemeye çalıştı.

Ancak taktiksel aktivite nihai sonuca yansımadı; Özbekistan gruptaki üç maçını da mağlubiyetle tamamladı.

İlk Dünya Kupası iki tarihi golle hatırlandı

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Özbekistan, K Grubu'nda Portekiz, Kolombiya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne karşı mücadele etti.

Milli takımın Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Abbosbek Fayzullayev attı.

Eldor Shomurodov'un Kongo DC kalesine attığı gol ise grup aşamasının en güzel golü olarak kabul edildi.

Sonuçlar beklendiği gibi olmadı, ancak Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası, taktiksel arayışlar ve ülke futbol tarihine geçen gollerle hatırlandı.