Galaxy S26 Ultra ekranındaki kırmızı leke: Samsung sorunun nedenini resmen açıkladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, son haftalarda kullanıcılar arasında endişeye yol açan Galaxy S26 Ultra akıllı telefonlarının ekranındaki kırmızı lekeler konusuna açıklık getirdi. Şirket mühendisleri tarafından yapılan analizler, bu durumun ekranın fiziksel bir kusuru veya OLED panellere özgü "burn-in" (ekran yanması) etkisi değil, yazılımla ilgili bir özellik olduğunu gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sorunla ilgili ilk şikayetler, cihazı 3-4 aydır kullanan kullanıcılardan gelmeye başlamıştı. Akıllı telefon sahipleri, ekranın orta kısmında belirgin bir kızarıklık oluştuğundan şikayet ederek, bunun pahalı bir amiral gemisi cihazın teknik bir arızası olabileceğinden endişe duymuşlardı. Ancak ixbt.com'un haberine göre Samsung, bu durumu detaylı bir şekilde inceleyerek bir çözüm bulmayı başardı.

Yeni teknolojinin beklenmedik etkisi

Şirket uzmanlarının açıklamasına göre, kırmızı lekenin ortaya çıkması, Galaxy S26 Ultra modelinde ilk kez kullanılan Privacy Display teknolojisiyle doğrudan bağlantılı. Bu sistem, OLED panellerde geleneksel polarizörlerden vazgeçerek enerji verimliliğini artırmayı ve renk iletim kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan LEAD 2.0 teknolojisine dayanıyor.

Samsung temsilcileri, ekran parlaklığı maksimum seviyeye çıkarıldığında ve dış aydınlatmanın çok güçlü olduğu koşullarda renk dengesinde belirli sapmaların meydana gelebileceğini belirtiyor. İnsan gözüne ekranın orta kısmında kırmızımsı bir gölge gibi görünen durum tam olarak budur. Yani bu donanımsal bir arıza değil, ışığın yeni nesil paneldeki kırılma özelliğidir.

Şirket, bu sorunu gidermek için halihazırda bir yazılım çözümü hazırladı. Renk düzeltme konusunda optimize edilmiş güncelleme, servis merkezlerine başvuran kullanıcılar için yüklenmeye başlandı. Bu durum, kullanıcıların akıllı telefon ekranını değiştirmeden, basit bir yazılım güncellemesiyle sorundan kurtulmalarını sağlıyor.

Yakın zamanda bu düzeltmenin tüm Galaxy S26 Ultra sahipleri için uzaktan yazılım güncellemesi (OTA) şeklinde sunulması bekleniyor. Amiral gemisi akıllı telefonların fiyatlarının yüksek olması nedeniyle her türlü ekran kusuru ciddi bir maddi zarar olarak algılandığından, bu gelişme kullanıcılar için oldukça önemli.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce sosyal ağlarda Galaxy S26 Ultra kullanıcıları, ekranın tam ortasında beliren garip renk değişimleri hakkında birçok fotoğraf ve video paylaşmıştı. Samsung'un hızlı müdahalesi ve sorunun yazılımsal olduğuna dair açıklaması, birçok alıcının endişesini giderdi.