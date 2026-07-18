Abdukodir Khusanov, Birleşik Krallık'ın Özbekistan Büyükelçisi ile görüştü

Özbekistan milli takımı savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov, Birleşik Krallık'ın ÖzbekistanBüyükelçisi Timothy Smart ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede tarafların futbol ve spor ilişkileri üzerine fikir alışverişinde bulunduğu görülüyor.

Görüşmenin sonunda büyükelçiye, Khusanov'un imzalı Özbekistan milli takım forması hediye edildi.

Görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti

Paylaşılan fotoğraflarda Abdukodir Khusanov ve Timothy Smart'ın gayriresmi bir ortamda sohbet ettikleri görülüyor.

Görüşme sırasında futbolcunun İngiltere'deki kariyeri, Özbek futbolunun gelişimi ve iki ülke arasındaki spor ilişkilerinin ele alınmış olması muhtemel.

Şimdilik görüşmenin detaylarına ilişkin ek bir resmi açıklama yapılmadı.

Büyükelçiye özel hediye takdim edildi

Görüşmenin sonunda Abdukodir Khusanov, Timothy Smart'a Özbekistan Futbol Federasyonu amblemli milli takım formasını hediye etti.

Formada Khusanov'un büyük boyutlu kişisel imzası da bulunuyor. Taraflar bu hatıra hediyesi ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Khusanov, Özbekistan'ı İngiliz futbolunda tanıtıyor

Abdukodir Khusanov'un Birleşik Krallık temsilcisi ile görüşmesi sembolik bir öneme de sahip. Özbek savunma oyuncusu, İngiltere futbolunda kariyerini sürdürerek ülke futboluna yönelik uluslararası ilginin artmasına katkıda bulunuyor.

Onun her maçı ve saha dışındaki görüşmeleri, Özbek futbolunun yurt dışındaki imajı için de büyük önem taşıyor.

Timothy Smart ile gerçekleşen bu görüşme ise spor diplomasisinin bir başka parlak örneği oldu.