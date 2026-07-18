Lionel Messi, Lamine Yamal hakkında: "O, dünyanın en iyi futbolcularından biri"

·34·Spor
Lionel Messi, Lamine Yamal hakkında: "O, dünyanın en iyi futbolcularından biri"

Dünya futbolu yeni ve heyecan verici bir karşılaşmanın eşiğinde. ABD sahalarında düzenlenen prestijli turnuvanın final maçında Arjantin ve İspanya milli takımları şampiyonluk için mücadele edecek. Bu karşılaşma sadece iki güçlü takımın mücadelesi değil, aynı zamanda iki farklı neslin temsilcileri olan efsanevi Lionel Messi ile genç yetenek Lamine Yamal arasındaki rekabetle de herkesin ilgi odağında. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, kritik maç öncesinde rakip saflardaki genç yıldız Lamine Yamal'ın yeteneğine övgüde bulundu. Goal.com'un haberine göre, deneyimli oyun kurucu, Barcelona akademisinden yetişen 19 yaşındaki kanat oyuncusunun gelişimini yakından takip ettiğini belirtti. Messi, eski kulübünün bir temsilcisi olan Yamal'ı şimdiden dünyanın önde gelen futbolcuları arasında gösterdi.

Tarihi fotoğraf ve sembolik tesadüf

Bu final öncesinde sosyal medyada, Lionel Messi ve bebeklik dönemindeki Lamine Yamal'ın yer aldığı bir yardım projesine ait fotoğraf yeniden gündeme geldi. Bu tesadüften bahseden Messi, hayatın sürprizlerle dolu olduğunu dile getirdi. Arjantinli yıldız, "Bu fotoğraf gerçekten inanılmaz. Onu bebekken kucağımda tutmuştum, şimdi ise Dünya Kupası finalinde birbirimize rakip olacağız" dedi.

Lionel Messi, Lamine Yamal'ın parlak bir geleceği olduğuna inandığını ifade etti. Ona göre genç futbolcu, tarihi başarılara imza atabilecek tüm potansiyele sahip. Messi, Yamal'ın başarısının kendisi için değerli olan Barcelona kulübünün de bir başarısı olduğunu ekledi. Ancak final maçında deneyimin, gençliğin enerjisini dizginlemeye çalışacağını da gizlemedi.

"Lamine fantastik bir oyuncu. Sevdiğim ve her zaman en iyisini dilediğim kulüpte forma giyiyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen dünyanın en tanınmış simalarından biri haline geldi. Finalde onun en iyi oyununu sergilememesi için elimizden geleni yapacağız, gerçi bu çok zor olacak" diyor Lionel Messi.

İstatistikler ve takımların durumu

Her iki takım da finale mükemmel bir form grafiğiyle geldi. İspanya milli takımı 17 maçlık yenilmezlik serisini sürdürürken, Arjantin tüm turnuvalarda üst üste 14 galibiyet elde etti. Bu istatistikler, yaklaşan maçın kıran kırana geçeceğinin bir göstergesi.

Turnuvanın gol krallığı yarışında da Lionel Messi liderliği elinde tutuyor. Sekiz golle Kylian Mbappé ile aynı istatistiği paylaşıyor. New Jersey'deki stadyumda gerçekleşecek bu taktiksel savaş, dünya futbolunun yeni hükümdarını belirleyecek. Lamine Yamal önderliğindeki İspanya savunması ise deneyimli Messi'yi durdurmak gibi zorlu bir görevi yerine getirmek zorunda kalacak.

Lionel MessiLamine YamalArjantinİspanyaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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