Beelink, hem mini-PC hem de NAS işlevi gören ME Pro 370 modelini tanıttı

Mini bilgisayar pazarında kendine yer edinen Beelink, hibrit cihazlar dünyasında yeni bir adım attı. Yeni tanıtılan ME Pro 370 modeli, aynı anda hem yüksek performanslı bir mini-PC hem de yüksek kapasiteli bir ağ depolama (NAS) cihazı olarak görev yapabiliyor. Bu tür evrensel çözümler genellikle profesyonel kullanıcılar ve büyük veri hacimleriyle çalışan uzmanlar için tasarlanmıştır. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Cihazın temel özelliği iç mimarisinde kendini gösteriyor. Ixbt.com'un verilerine göre ME Pro 370 modeli, AMD'nin en yeni ve güçlü Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisiyle donatılmış durumda. Standart NAS sistemleri için genellikle bu kadar yüksek bir işlem gücü gerekmez, ancak Beelink bu modeli karmaşık görevler ve yapay zeka algoritmalarıyla çalışmak için optimize etmiş.

Depolama kapasitesi ve teknik özellikler

ME Pro 370 modelinin en şaşırtıcı yönü veri depolama kapasitesidir. Kompakt kasasına (modifikasyona bağlı olarak 145 x 165 mm veya 112 x 121 mm) rağmen kullanıcılar, üç adet M.2 formatında SSD ve ek olarak iki veya dört adet SATA sürücüsü takabiliyor. Bu da cihazı gerçek bir veri deposuna dönüştürüyor.

Şirket temsilcileri, üst segment modelin toplamda 132 TB'a kadar veri depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. Bu rakamın Beelink tarafından verilen bir örnek olduğunu ve piyasaya daha yüksek kapasiteli diskler çıktıkça bu sınırın genişletilebileceğini belirtmek gerekir. Bellek için iki yuva ayrılmış olup, üretici 32 GB RAM'e sahip versiyonlar da sunmaktadır.

İletişim ve fiyat politikası

Bağlantı arayüzleri konusunda da yeni mini-PC modern standartları tam olarak karşılıyor. Cihaz şunları içeriyor:

Yüksek hızlı USB4 portları;

İki farklı ağ portu: RJ45 2.5GbE ve profesyonel seviyede RJ45 10GbE;

Kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6E modülü.

Mini-PC'lere olan talebin arttığı günümüzde, bu model video gözetim sistemleri veya küçük ofisler için sunucu olarak oldukça kullanışlı olabilir. Özellikle 10GbE portunun varlığı, verilerin yerel ağda saniyeler içinde aktarılmasını sağlar.

Fiyat konusuna gelince, Beelink ME Pro 370 Çin pazarında oldukça uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Daha küçük versiyon yaklaşık 590 dolar civarında fiyatlandırılırken, tüm genişletme seçeneklerine sahip üst model 635 dolar değerinde satılıyor. Bu fiyatlar, cihazın teknik özellikleri ve işlevselliği göz önüne alındığında oldukça rekabetçi görünüyor.