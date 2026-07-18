SpaceX Starship uçuşa hazır: Motorlar değiştirildi ve yeni tarih belirlendi

·31·Teknoloji
SpaceX Starship uçuşa hazır: Motorlar değiştirildi ve yeni tarih belirlendi

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, en güçlü roket sistemi olan Starship'in bir sonraki test uçuşuna hazırlanıyor. Daha önce teknik arızalar nedeniyle ertelenen bu görevin artık 20 Temmuz'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu uçuş sadece teknik bir test değil, aynı zamanda uzay keşfinde yeni bir aşama olarak görülüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Başlangıçta 16 Temmuz olarak planlanan uçuş, Super Heavy hızlandırıcısındaki motorların ateşleme sürecinde meydana gelen acil bir durdurma nedeniyle iptal edilmişti. Tesla ve SpaceX çalışanı ve içeriden bilgi veren Dima Zenyuk'un belirttiğine göre, mühendisler arızayı gidermek için iki Raptor motorunu tamamen değiştirmek zorunda kaldı. Bu beklenmedik gecikmenin ardından şirket hisselerinde hafif bir düşüş gözlemlendi.

Görevin ana hedefleri ve Starlink V3'ün çıkışı

Flight 13 olarak adlandırılan bu görev, Starship V3 versiyonunun ikinci test uçuşu olacak. Bu uçuşun en önemli yönlerinden biri, yörüngeye ilk kez 20 adet tam fonksiyonel Starlink V3 uydusunun taşınması ve yerleştirilmesidir. Bu yeni nesil uydular, küresel internet kapsamını daha da genişletmeye ve kalitesini artırmaya hizmet edecektir.

Ayrıca uçuş sırasında SpaceX uzmanları, açık uzayda Raptor motorunu yeniden ateşleme deneyi yapmayı planlıyor. Bu teknolojik süreç, gelecekteki uzun mesafeli uzay görevleri ve geminin manevra kabiliyetlerini test etmek için son derece önemli kabul ediliyor. Eğer test başarılı olursa, bu durum Starship'in yeniden kullanılabilirlik özelliklerini daha da güçlendirecektir.

Plana göre, roket aşamaları ayrıldıktan sonra Super Heavy hızlandırıcısı Meksika Körfezi'ne kontrollü bir şekilde indirilecek. Geminin üst kısmı olan Starship'in ise uçuşunu Hint Okyanusu'na iniş (suya iniş) ile tamamlaması öngörülüyor. ixbt.com'un verilerine göre, bu süreçler roketin yeniden kullanılabilirlik özelliklerini pratikte kanıtlamalıdır.

Özbekistan'daki teknoloji meraklıları için de bu uçuş önemli, çünkü Starlink projesinin gelişimi gelecekte bölgemizdeki yüksek hızlı uydu interneti imkanlarını genişletebilir. SpaceX şu anda tüm teknik kontrolleri tamamlayarak fırlatma sahasında son hazırlık çalışmalarını yürütüyor.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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