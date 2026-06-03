Özbekistan'da Girişimciler İçin Vergi Ödeme Sistemi Kolaylaştırıldı

Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletme temsilcilerini desteklemek ve serbest faaliyet göstermeleri için geniş fırsatlar yaratmak adına bir sonraki tarihi ve son derece önemli adım atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan yeni kararnameye göre, girişimcilik субъектleri için katma değer vergisini (KDV) zorunlu olarak ödemeye geçiş ciro limiti 1 milyar sumdan 5 milyar suma yükseltildi.

Devlet başkanımızın yardımcısı Saida Mirziyoyeva, bu sevindirici haber ve reformun asıl amacı hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Yapay engellere ve zorunlu bölünmelere son veriliyor

Saida Mirziyoyeva açıklamasında, girişimcilerin daha önce karşılaştığı en acı verici sorunlardan birine değindi. Belirttiğine göre, eski sistemde belirlenen 1 milyar sumluk düşük sınır nedeniyle birçok girişimci, aşırı vergi yükünden kaçınmak amacıyla işletmelerini yapay olarak birden fazla küçük parçaya bölmek zorunda kalıyordu.

Cumhurbaşkanı yardımcısı, «Yeni kararname sayesinde işletmeler artık faaliyetlerini yapay olarak parçalamak ve bölmek zorunda kalmayacak» diye memnuniyetle kaydetti.

Reform kimlere kolaylık sağlıyor?

Bu yeni düzenleme ve ekonomik rahatlama, öncelikle doğrudan halkla çalışan aşağıdaki sektör temsilcilerine büyük bir gelişme isteği aşılayacaktır:

Aile işletmeleri ve mağazalar: Mahallelerdeki küçük satış noktaları, gereksiz bürokrasi ve vergi endişesi taşımadan çalışacak.

Toplu yemek mekanları: Kafe ve restoranlar, döner sermayelerini genişletme imkanına sahip olacak.

Hizmet sektörü: Halka çeşitli alanlarda hizmet sunan sağlayıcılar ve servis merkezleri gelişecek.

Ekonomi için yeni bir ivme

Sınırın 5 milyar suma kadar beş katına çıkarılması, ülkemizdeki binlerce dürüst girişimcinin vergi rejimini zorunlu olarak değiştirmeden sakin bir şekilde gelişmeye devam etmesini sağlayacaktır. Uzmanlara göre, bu adımın kayıt dışı ekonomi payını azaltacağı ve yakın gelecekte Özbekistan'ın genel ekonomik büyüme hızlarına çok güçlü ve olumlu bir ivme kazandıracağı şüphesizdir.

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