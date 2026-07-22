Rosgvardiya seferberliğe hazırlanmaya mı başladı?

·179·Dünya
Rosgvardiya seferberliğe hazırlanmaya mı başladı?

Rosgvardiya; seferberlik, sıkıyönetim ve savaş dönemlerinde personeli, askerleri ve ailelerinin korunması ve tahliyesine ilişkin sivil savunma kurallarını güncelleme kararı aldı. İlgili taslak emir, mevzuat portalında yayımlandı.

Zamin.uz bu değişikliklerin içeriğini, seferberlik haberlerini ve cephedeki duruma ilişkin genel tabloyu sunmaktadır.

Belgede hangi değişiklikler yapılıyor?

Hazırlanan düzeltmeler, Rosgvardiya birliklerinde sivil savunmanın organizasyonunu düzenleyen 2018 tarihli emre eklenmektedir.

  • Koruma kapsamı genişliyor: Daha önce belgede genel tehlikelerden korunmadan bahsedilirken, şimdi özellikle «seferberlik döneminde, sıkıyönetimde ve savaş zamanında ortaya çıkan tehlikelerden» korunmaya yönelik ön hazırlık yapılması net bir şekilde belirlenmektedir.

  • Askerlerin tahliyesi: Görevler listesine askerlerin kendilerinin de tahliye edilmesi maddesi eklendi. Önceki metinde sadece sivil personel, işçiler ve aileleri belirtilmişti.

  • Mevzuata uyum: Açıklama notuna göre, bu değişiklikler 2025 yılında güncellenen «Sivil Savunma Hakkında» federal yasa gerekliliklerine uyumlu hale getirilmektedir.

Yeni seferberlik dalgasına ilişkin haberler ve tartışmalar

Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) ve bir dizi Batılı kaynak, Rusya'da sözleşmeli asker alım hızının cephedeki kayıpları karşılamakta yetersiz kaldığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Batılı analistlerin hesaplamalarına göre, cephede ölen ve yaralananların toplam sayısı 1,4 milyona ulaştı.

Sektör uzmanları ve bağımsız medya («Verstka», «Vajnie istorii») haberlerinde şu özel hususlar öne çıkıyor:

  • Ekonomik ve siyasi faktörler: The Washington Post kaynaklarına göre, bir dizi Avrupalı yetkili, cephedeki yüksek kayıpların devam etmesi halinde Devlet Duması seçimlerinden sonra yeni bir seferberlik ilan edilebileceğini göz ardı etmiyor.

  • Söylentiler ve eğitim sahaları: Ağlarda ve askeri Telegram kanallarında sonbaharda (Ekim ayına kadar) 1,2 milyon kişiye kadar çağrı yapılabileceğine dair haberler yayıldı. Kaynaklar, Savunma Bakanlığı'nın yeni çağrılacakları kabul etmek için eğitim sahaları hazırladığını iddia ediyor.

  • Askerlik şubelerinin faaliyetleri: İnsan hakları savunucuları, belgeleri ve «bilgileri güncellemek» için çağrılan vatandaşlara seferberlik talimatları verilmesi vakalarının arttığını belirtiyor. Askerlik şubeleri, olası bir çağrı için aday veritabanı oluşturuyor.

Reuters'ın görüştüğü kaynaklara göre: Rus yönetimi, Ukrayna tarafından ülke içine yönelik gerçekleştirilen saldırılara yanıt olarak askeri operasyonların kapsamını daha da genişletmeye hazırlanıyor.

Rosgvardiya'nın güncellenen kurallarına ilişkin kısa özet

Gösterge / Yön

Önceki durum

Yeni düzeltmelerden sonra

Belge temeli

2018 tarihli iç emir

2025 tarihli «Sivil Savunma Hakkında» yasaya uyumlu

Koruma koşulları

Askeri çatışmalar ve acil durumlar

Seferberlik, sıkıyönetim ve savaş dönemi tehlikeleri

Tahliye özneleri

Sivil personel ve aile üyeleri

Askeri personel, sivil personel ve aile üyeleri

Temel amaç

Genel güvenliği sağlama

Seferberlik dönemi tehlikelerine karşı ön hazırlık

RosgvardiyaZamin.uzRusyaWashington PostSavaş Araştırmaları Enstitüsü
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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