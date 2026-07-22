Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Rusya'nın Krasnodar ve Nevinnomissk şehirlerinde bulunan Wildberries lojistik merkezlerine düzenlenen saldırılar sonucunda satıcıların uğradığı kayıplar 100–120 milyar rubleyi bulabilir.

Zamin.uz Forbes yayınına dayanarak, olayın detaylarını, verilen zararın boyutunu ve tarafların tepkilerini sunuyor.

120 milyar rublelik zarar ve lojistik krizi

Data Insight araştırma ajansı baş analisti Sergey Semko100–120 milyar rublelik rakamın sadece depolardaki satıcı stoklarının değerini kapsadığını belirtti. Buna binalar, ayrıştırma hatları, BT altyapısı ve lojistik aksaklıklar nedeniyle oluşan zararlar dahil değildir.

Karşılaştırma için: Daha önce Shushary'deki depoda meydana gelen yangında 112 bin metrekarelik alanda yaklaşık 35 milyar rublelik mal kül olmuştu.

Altyapı payı: Krasnodar ve Nevinnomissk'teki depoların toplam alanı 270.000 metrekareyi oluşturuyor. Bu, Wildberries'in tüm depo altyapısının yaklaşık yüzde 5'i anlamına geliyor.

Etki alanı: Bu tesisler Krasnodar ve Stavropol bölgeleri, Rostov ili, Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri ve Kırım'a ürün sevkiyatını sağlıyordu.

Temel risk: Volgograd, Voronej, Adıgey, Pyatigorsk ve diğer bölgelerdeki merkezler akışın bir kısmını kabul edebilir, ancak bu iki büyük tesisin yerini hızlıca doldurmak mümkün değil. Bu durum, teslimat sürelerinin uzamasına ve lojistik maliyetlerinin keskin bir şekilde artmasına yol açacaktır.

Saldırı detayları ve mağdurlar

Wildberries kurucusu Tatyana Kim (Forbes 2026 listesinde 23. sırada, 8,1 milyar dolar servet) depoların 22 Temmuz gecesi saldırıya uğradığını ve tesislerin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Krasnodar Bölgesi: Vali Veniamin Kondratyev'in bildirdiğine göre, Krasnodar'daki depoda 10 kişi yaralandı . Armavir'de dron parçalarının düşmesi sonucu 1 çalışan hayatını kaybetti ve bir petrol deposunda yangın çıktı.

Stavropol Bölgesi: Vali Vladimir Vladimirov, Nevinnomissk'teki depoya yapılan saldırıda 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Tarafların tepkisi

Ukrayna'nın tutumu:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırıları doğruladı. İddiasına göre Wildberries depoları sözde «Rus ordusuna dron parçaları, navigasyon ekipmanları ve teçhizat sağlamak için kullanılıyordu».

Rusya'nın tutumu:

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov bu iddiaları reddederek, Wildberries depolarının askeri amaçlarla kullanılmadığını ve Ukrayna'nın sivillere ve sivil tesislere saldırmaya devam ettiğini vurguladı.

Temmuz ayındaki Wildberries depo saldırıları kronolojisi