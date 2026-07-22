ABD'de Wi-Fi ve Bluetooth frekanslarının uydular için ücretsiz hale getirilmesi bekleniyor

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), 6 Ağustos tarihinde teknoloji dünyasında büyük bir dönüm noktası olması beklenen yeni bir girişimi değerlendirecek. Söz konusu tasarıya göre, Wi-Fi, Bluetooth ve akıllı sensörler gibi lisanssız cihazlar için ayrılan frekanslar, artık doğrudan uydularla veri alışverişi yapmak için kullanıma açılabilir. Bu karar, sıradan tüketici elektroniği cihazlarının uzayla iletişim kurma imkanlarını kökten genişletecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Wi-Fi ve Bluetooth cihazlarının çalıştığı "Part 15" bandındaki 225 MHz'den fazla spektrumun uydu iletişimi için ücretsiz olarak sunulması planlanıyor. ixbt.com verilerine göre, bu değişiklik gerçekleşirse kullanıcıların elindeki mevcut cihazlar herhangi bir ek lisansa ihtiyaç duymadan, sadece yazılım güncellemesi yoluyla uydu bağlantısı özelliğine kavuşabilir. Bu, küresel ölçekte iletişim kapsamını artırmak adına önemli bir adım olacaktır.

Yeni imkanlar ve IoT gelişimi

FCC uzmanlarına göre bu karar, yeni nesil uydu hizmetlerinin geliştirilmesini hızlandıracak. Özellikle Hubble Network ve Spire gibi şirketler, artık özel izinler için zaman ve bütçe harcamadan yaygın frekansları kullanabilecekler. Ayrıca, Vast şirketinin Haven-1 gibi ticari yörünge istasyonlarında standart Wi-Fi cihazlarını kullanma imkanı doğacak.

Yeni kurallar, uydu tabanlı IoT (Nesnelerin İnterneti) ağları için de yeni ufuklar açıyor. Bu teknolojinin aşağıdaki alanlarda devrim niteliğinde değişiklikler yapması bekleniyor:

Çevrenin uzaktan izlenmesi;

Akıllı tarım (smart farming) sistemlerinin hayata geçirilmesi;

Uluslararası taşımacılık ve lojistiğin gerçek zamanlı takibi;

Acil durumlarda kesintisiz iletişimin sağlanması.

Pazar devlerinin itirazları ve teknik riskler

Ancak bu girişim herkes tarafından olumlu karşılanmıyor. SpaceX, AST SpaceMobile ve Amazon gibi Direct-to-Device (D2D) teknolojisine milyarlarca dolar yatırım yapan şirketler, ücretsiz bir alternatifin ortaya çıkmasına karşı çıkabilirler. Lisanslı spektrum için büyük bedeller ödedikleri bir dönemde, başkalarına ücretsiz imkan tanınmasının rekabet ortamını etkilemesi doğaldır.

Ayrıca radyo astronomlar da endişelerini dile getiriyor. 2,4 GHz bandındaki aktivite artışının, bilimsel gözlemlerin ve navigasyon ölçümlerinin kalitesini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Buna rağmen FCC, uydu operatörlerine katı bir şart koşuyor: Mevcut lisanslı hizmetlere müdahale etmemeleri ve oluşabilecek her türlü parazite kendilerinin uyum sağlamaları gerekiyor. Şimdilik uydudan Dünya'ya sinyal geri dönüşü konusu belirsizliğini koruyor, ancak Ağustos ayındaki toplantının birçok soruya açıklık getirmesi bekleniyor.