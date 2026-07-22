SpaceX yeni nesil Starlink V5 terminallerini tanıttı: daha kompakt ve verimli

Elon Musk liderliğindeki SpaceX, uydu interneti sistemi için tasarlanan yeni nesil Starlink V5 kullanıcı terminallerinin sevkiyatına başladı. Bu cihaz, sadece tasarım açısından değil, teknik yetenekleri bakımından da önceki nesillerden kökten farklılık gösteriyor. Yeni terminalin temel amacı, kullanıcılara kolaylık sağlamak ve enerji tüketimini azaltmaktır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, içeriden bilgi sızdıran Sawyer Merritt yeni cihazın ilk fotoğraflarını yayınladı ve teknik özelliklerini paylaştı. Starlink V4 modeliyle karşılaştırıldığında, yeni anten önemli ölçüde küçüldü. Özellikle cihazın toplam alanı yüzde 48 oranında azalırken, ağırlığı yüzde 62 düşerek sadece 1,1 kilograma indi. Bu durum, cihazın taşınmasını ve kurulum sürecini oldukça kolaylaştırıyor.

Enerji verimliliği ve dayanıklılık

Starlink V5 terminalinin en büyük başarılarından biri enerji tasarrufu sağlamasıdır. Önceki nesil terminaller ortalama 75–100 W güç tüketirken, yeni modelde bu değer 35–50 W seviyesine düşürüldü. Enerji verimliliğindeki yüzde 50'lik iyileşme, özellikle güneş panelleri veya bataryalar gibi otonom enerji kaynaklarını kullanan müşteriler için çok önemli bir yenilik olarak kabul ediliyor.

Küçük boyutuna ve hafifliğine rağmen, cihazın dayanıklılığı artırıldı. Yeni anten, saatte 265 kilometre hızla esen şiddetli rüzgarlara dayanabiliyor. Bu özellik, Starlink sisteminin ekstrem hava koşullarında veya açık deniz ve yüksek dağlık bölgelerde kullanım imkanını genişletiyor.

Yüksek hız ve Cybercab entegrasyonu

Teknik yetenekler açısından Starlink V5, yüksek performansını korumaya devam ediyor. Belirtilenlere göre, veri indirme hızı saniyede 375 Mbps seviyesini aşabiliyor. Bu durum, kullanıcılara en uzak bölgelerde bile istikrarlı ve hızlı internet garantisi veriyor. Kompaktlığın verimliliği olumsuz etkilememesi, mühendislik alanında büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

İlginç olan ise, bu yeni teknolojinin sadece ev kullanıcıları için tasarlanmamış olmasıdır. Daha önce Tesla ve Starlink temsilcileri, Starlink V5 uydu interneti kitinin şirketin yeni Cybercab robotaksilerine doğrudan entegre edildiğini duyurmuştu. Bu, otonom araçların sürekli bağlantıda kalmasını sağlıyor.

Özbekistan koşullarında Starlink gibi sistemlerin gelişimi, özellikle internet altyapısının ulaşmadığı uzak köyler ve dağlık bölgeler için büyük önem taşıyor. Yeni nesil terminallerin verimliliği ve kompaktlığı, onları mobil durumlarda, örneğin turistik geziler veya keşifler sırasında kullanma verimliliğini artırıyor. Şu anda yeni terminaller ilk müşterilere ulaştırılmaya başlandı.