117 milyon sterlinlik transfer: Rogers neden Chelsea'yi seçti?

·38·Spor
117 milyon sterlinlik transfer: Rogers neden Chelsea'yi seçti?

Chelsea'nin yeni orta saha oyuncusu Morgan Rogers, Aston Villa'dan Londra kulübüne transfer olduktan sonra ilk düşüncelerini paylaştı. İngiliz futbolcu, çocukluğundan beri Chelsea'yi hayranlıkla takip ettiğini ve kulübün yeni projesinin karar vermesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Basında çıkan haberlere göre, Londra ekibi 23 yaşındaki futbolcu için 117 milyon sterlin, yani yaklaşık 137 milyon avro ödeyecek.

Chelsea'yi Londra'nın en büyük kulübü olarak görüyorum

Rogers, yeni takımının resmi sitesine verdiği demeçte transferden dolayı büyük heyecan duyduğunu gizlemedi.

“Çok heyecanlıyım. Benim için Chelsea, Londra'daki en büyük kulüp ve çocukluğumdan beri ona hayrandım,” dedi futbolcu.

Sözlerine göre, Chelsea'ye katılmak sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda kişisel bir hayalin gerçekleşmesi olarak da büyük önem taşıyor.

Yeni proje Rogers'ı ikna etti

Orta saha oyuncusu, kulübün yeni teknik direktörü, kadrodaki oyuncular ve yönetimin belirlediği gelişim stratejisinin ilgisini çektiğini vurguladı.

“Bu proje, yeni teknik direktör, mevcut oyuncular ve kulübün seçtiği yoldan dolayı çok mutluyum. İşte tam da bu yüzden buradayım ve çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum,” dedi Rogers.

Bu açıklamadan, Chelsea'nin futbolcuya takımdaki rolünü ve gelecek planlarını net bir şekilde anlattığı anlaşılıyor.

Transfer bedelinin 117 milyon sterline ulaştığı söyleniyor

Daha önce İngiliz basını, Chelsea'nin Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlin karşılığında transfer edeceğini duyurmuştu.

Eğer bu rakam resmen doğrulanırsa, Rogers kulüp tarihinin en pahalı oyuncularından biri olacak. Yüksek transfer bedeli ise üzerinde büyük bir baskı ve sorumluluk oluşturacak.

Kulüp henüz anlaşmanın tüm mali detaylarını açıklamadı. Bu nedenle 117 milyon sterlinlik rakam, basına yansıyan bir bilgi olarak kalmaya devam ediyor.

Geçen sezon 26 gol katkısı

Rogers, Aston Villa'daki son sezonunu üst düzey bir performansla geçirdi. Tüm kulvarlarda 55 maçta forma giydi.

Orta saha oyuncusu bu maçlarda:

  • 14 gol attı;

  • 12 asist yaptı;

  • toplamda 26 gole doğrudan katkı sağladı.

Merkezde ve kanatlarda oynayabilmesi, topla ileri çıkışları ve hücumları bitirme becerisi Chelsea için önemli bir avantaj olabilir.

Şimdi asıl sınav sahada başlıyor

Büyük bir bonservis bedeliyle gerçekleşen transferin ardından Rogers'a yönelik beklentiler de yüksek olacak. Aston Villa'daki verimliliğini yeni takımında da sürdürmesi beklenecek.

Orta saha oyuncusunun Chelsea'nin taktik anlayışına ne kadar hızlı uyum sağlayacağı, ilk 11'deki yerini nasıl alacağı ve büyük baskı altında neler yapabileceği Londra'daki kariyerini belirleyecek.

Rogers ise kendi ifadeleriyle, yeni bir aşamaya başlamaya hazır olduğunu ve kulüpteki ilk maçını sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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