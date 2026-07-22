Jeff Bezos Liverpool hissedarı olabilir: Dünyanın en zengin insanlarından biri görüşmelerde

·44·Spor
Jeff Bezos Liverpool hissedarı olabilir: Dünyanın en zengin insanlarından biri görüşmelerde

İngiltere Premier Ligi'nin en köklü kulüplerinden biri olan Liverpool, yakın zamanda büyük bir finansal değişim eşiğinde. Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos'un, Merseyside kulübünün hisselerini satın almak üzere kurulan bir konsorsiyuma katılması bekleniyor. Bu anlaşma gerçekleşirse, kulübün finansal gücünün yeni bir seviyeye çıkacağı şüphesiz. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Sky Sports'un paylaştığı bilgilere göre, Jeff Bezos ile görüşmeleri Queens Park Rangers kulübünün eski ortaklarından Amit Bhatia liderliğindeki bir yatırımcı grubu yürütüyor. Forbes dergisi tarafından serveti 257 milyar dolar olarak tahmin edilen Bezos, şu anda dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda. Onun futbol dünyasına girişi, sadece Liverpool için değil, tüm İngiliz futbolu için tarihi bir olay olabilir.

Yatırım detayları ve Amit Bhatia'nın rolü

Projenin öncüsü olan Amit Bhatia, ünlü çelik patronu Lakshmi Mittal'in damadıdır. Yakın zamanda Queens Park Rangers'taki hisselerini satarak tüm dikkatini üst lig temsilcisi Liverpool'a çevirmeye karar verdi. Bhatia liderliğindeki grup, Fenway Sports Group (FSG) ile stratejik ortaklık konusunda danışmanlarla çoktan anlaştı.

Liverpool'un sahibi John W. Henry liderliğindeki FSG şirketi, uzun süredir dış yatırım çekmeye hazır olduğunu belirtiyor. Bu fonlar, kulübün banka borçlarını kapatmak ve altyapıyı geliştirmek için gerekli. Özellikle Anfield stadyumunun genişletilmesi ve AXA antrenman merkezinin modernizasyonu gibi projeler, bu tür yatırımlar sayesinde gerçekleştiriliyor.

Kulübün piyasa değeri ve geleceği

Financial Times'ın tahminine göre, bu anlaşma kapsamında Liverpool kulübünün toplam değerinin 6 milyar doları (yaklaşık 4,5 milyar sterlin) aşması bekleniyor. Bu rakamlar, kulübün dünya futbol pazarındaki itibarının ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Jeff Bezos'un bu teklife nihai onayı henüz alınmamış olsa da, görüşmeler hızla devam ediyor.

Uzmanlara göre, Amazon kurucusunun kulüp yapısına dahil olması, Liverpool'un Manchester City ve Newcastle United gibi finansal açıdan sınırsız imkanlara sahip takımlarla eşit şartlarda rekabet etmesini sağlayacak. Şu anda takım İngiltere Premier Ligi'nde üst sıralar için mücadele ediyor ve yeni yatırımcılar kadroyu güçlendirmede önemli bir rol oynayabilir.

Goal.com'un haberine göre, beklenen anlaşmanın 2023 yılında Dynasty Equity ile yapılan sözleşmeye benzer olması bekleniyor. O dönemde FSG, kulübün küçük bir kısmını 164 milyon sterline satmıştı. Bu seferki anlaşma ise ölçeği ve katılımcılarının prestijiyle öncekilerden kökten farklı olacak.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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