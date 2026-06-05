Profesyonel yatırımcılar ilk çeyrekte 52 bin Bitcoin ETF sattı

ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) sahip olan profesyonel yatırımcıların payı ilk çeyrekte keskin bir şekilde azaldı. CoinShares raporuna göre, 13F formundaki düzenleyici bildirimlerin analizi, büyük yatırım yöneticilerinin Bitcoin ETF varlıklarını 313.000 BTC'den 261.000 BTC'ye, yani %17 oranında azalttığını gösteriyor. Cointelegraph.com haberi veriyor.

Bu satışlar sonucunda, profesyonel yatırımcıların elindeki varlıkların toplam değeri %35 düşerek 17,8 milyar dolar oldu. CoinShares analisti Matt Kimmell, bu durumun Bitcoin piyasasındaki düşüş dönemlerine özgü olduğunu ve bu dönemde ağırlıklı olarak taktiksel ve kaldıraçlı stratejilere dayanan trader'ların pozisyonlarını kapattığını belirtiyor.

Satışların ana kısmı, yani neredeyse %96'sı hedge fonları ve aracı kurumların payına düştü. Özellikle hedge fonları rezervlerini 31.400 BTC (%39) azaltırken, aracı kurumlar paylarını %53 oranında kısalttı. Aksine, bankalar bu dönemde Bitcoin ETF alımlarını iki katından fazla artırarak portföylerine 7.800 BTC ekledi.

Profesyonel sahipliğin azalması, Bitcoin fiyatındaki keskin düzeltme ile aynı döneme denk geldi. İlk çeyrek boyunca varlığın değeri %22 düşerek kısa vadeli olarak 60.000 doların altına geriledi. Bu rakam, Ekim 2025'teki 126.000 dolarlık rekor seviyenin neredeyse %50 altındadır.

Piyasadaki oynaklığa rağmen, CoinShares düzenleyici alandaki olumlu gelişmeleri vurguluyor. ABD'deki SEC ve CFTC gibi düzenleyici kurumlar, dijital varlıklar için daha net bir yasal zemin oluşturmak üzere çalışıyor. SEC, 2030'a kadar olan stratejik önceliklerinde dijital varlıklar ve blokzincir teknolojileri için sağlam bir temel oluşturmayı hedeflediğini açıkladı.