OCC Başkanı: World Liberty Financial üzerinde yalnızca Demokratlar baskı uyguluyor

ABD Para Denetleme Ofisi (OCC) Başkanı Jonathan Gould, Donald Trump'ın ailesine ait World Liberty Financial şirketinin ulusal güven charter'ı başvurusunu incelerken herhangi bir siyasi baskıya maruz kalmadığını açıkladı. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki duruşmada Gould, başkan tarafından bu projeye özel ayrıcalık tanınması yönünde bir talimat almadığını vurguladı. Cointelegraph.com haber veriyor.

New York'lu kongre üyesi Gregory Meeks, duruşma sırasında World Liberty Financial şirketinin yabancı hükümetler ve Binance borsasıyla olan bağlantıları hakkında sorular sordu. Ocak ayında OCC charter'ı için başvuran bu kripto şirketi, Demokrat yasa koyucuların şiddetli itirazına neden olmuştu. Meeks, şirketin doğrudan başkanın ailesinin çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, düzenleyici kuruluştan başvuruyu katı standartlara göre incelemesini talep etti.

Jonathan Gould ise yasama organının suçlamalarını reddederek, baskının yalnızca Demokratlar ve bazı senatörler tarafından uygulandığını söyledi. Sözlerine göre, böyle bir siyasi müdahale eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. OCC daha önce Coinbase, Ripple, BitGo, Circle, Fidelity Digital Assets ve Paxos gibi büyük kripto şirketlerinin başvurularını onaylamış veya şartlı olarak kabul etmişti.

Ulusal güven charter'ı almak, kripto şirketlerine geleneksel bankalara uygulanan sıkı düzenleme gereklilikleri olmadan belirli hizmetler sunma imkanı tanır. Şu anda sadece World Liberty değil, Kraken borsasının ana şirketi Payward da böyle bir izin bekliyor. Bu arada, ABD Senatosu'nda dijital varlık piyasasını düzenleyen CLARITY Act yasa tasarısı üzerine oylama süreci bekleniyor.